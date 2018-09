¿Cuál es la máxima velocidad humanamente posible y cuán cerca estuvo Usain Bolt de alcanzarla?



29/09/2018 - 16:55:38

BBC.- 9,58 segundos. Eso tardó el corredor jamaiquino Usain Bolt para completar los 100 metros más veloces de la historia.



Ese récord lo marcó en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, Alemania, en 2009.



Para alcanzar ese tiempo, Bolt debió correr a 45 kilómetros por hora (kph). Nadie hasta ese entonces había corrido tan rápido y nadie lo ha vuelto a hacer, incluyendo al propio Bolt.



9,58 cosas que quizás no sabías de Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia



Sin embargo, diversos expertos aseguran que esa no es la máxima velocidad humanamente posible.



El programa de la BBC "Los casos curiosos de Rutherford y Fry", que responde preguntas enviadas por la audiencia, recientemente recibió esta del historiador Greg Jenner:



"¿Qué tan rápido puede correr un humano y seríamos más veloces si fuésemos cuadrúpedos?"



Esto es lo que pasa cuando Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra, corre en el espacio



Las claves de la velocidad



Para averiguarlo, los científicos Hannah Fry y Adam Rutherford comenzaron por investigar qué nos hace ser rápidos y si algunas personas tienen mayores ventajas físicas para correr a grandes velocidades.



Se lo consultaron a uno de los principales expertos mundiales en la biomecánica de correr, Peter Weyand, de la Universidad Metodista del Sur en Texas, Estados Unidos.





"Hay un viejo dicho entre corredores que dice que los velocistas nacen y no se hacen", contó Weyand, quien explicó que hay ciertas características que son necesarias para correr rápido.



"Se requiere tener un cierto tipo de cuerpo, no se puede tener mucho peso, y hay un predominio de fibras musculares de contracción rápida", señaló.



Sobre esto último explicó que el cuerpo tiene una variedad de fibras musculares que funcionan "de forma similar a los cambios en una bici: para diferentes circunstancias usas diferentes cambios".



"Los músculos de contracción lenta en las piernas son los que solemos usar para estar parados y caminar. Se contraen más lentamente y son más lentos para generar fuerza".



"Cuando quieres tomar velocidad usas las fibras musculares de contracción rápida que son más energéticas y aplican fuerza al suelo en un corto período de tiempo, pero se fatigan rápidamente", explicó.



Algunos han sugerido que los velocistas tienen una proporción mucho más alta de estos músculos de contracción rápida, mientras que los corredores de maratones tienen fibras de contracción más lenta, que les dan mayor resistencia.



Pero Weyand asegura que no es tan sencillo.



"Hay un predominio de fibras de contracción lenta en los maratonistas y de contracción rápida en los velocistas pero no hay absolutos", dijo el experto en biomecánica.



"En los primeros estudios vimos que hay corredores de resistencia que tienen hasta un 50% de fibras de contracción rápida así que estas fibras no son una garantía (de cómo la persona correrá)", aseguró.

¿Tu origen determina tu velocidad?



La cantidad de fibras de contracción rápida o lenta que tiene cada cuerpo también ha sido asociado con el hecho de que muchos originarios de África Occidental son buenos velocistas mientras que corredores de países del este de África, como Etiopía y Kenia, son buenos maratonistas.



Eliud Kipchoge, la hazaña del corredor keniata que bajó en 78 segundos el récord en el maratón de Berlín





"Sabemos que hay una base genética que explica el éxito de estos maratonistas ya que han evolucionado en lugares de mucha altitud donde hay poco oxígeno", explicó el presentador del programa, Adam Rutherford.



"Lo curioso es que existe esa misma mutación genética en las personas de Nepal y en algunas comunidades holandesas pero ellos no son famosos por ser buenos corriendo largas distancias", agregó.



La conclusión es que son varios los factores que explican el fenómeno.



"Está lo genético pero también el interés cultural por practicar cierto deporte. Y es muy difícil diferenciar todos los elementos que te hacen un gran corredor", concluyeron los presentadores.

¿Hay un límite?



Pero ¿hay una manera de calcular el máximo potencial de velocidad humano?



¿Podrá alguien superar esos 9,58 segundos que tardó Usain Bolt en completar los 100 metros en 2009?



Y ¿qué tiene Bolt que logró romper un récord que nadie ha podido igualar en casi una década?



La científica deportiva Polly McGuigan explicó qué distingue a Bolt de otros corredores.



"Lo que lo hace diferente como velocista es que es muy alto. La mayoría de los velocistas miden cerca de 1,80 metros. Usain Bolt mide 1,95 y con esa mayor altura tiene piernas más largas", señaló.



La altura de Bolt hace que con cada paso avance unos 15 centímetros más que sus rivales.



Sin embargo, McGuigan cree que es posible que vengan otros deportistas que sean aún más rápidos que Bolt.



"Eso dependerá de cuánta fuerza puedan generar con los músculos de sus piernas para soportar el peso de su cuerpo", explicó.



Pero ¿cuánto más rápidos podrían ser?



Eso es lo que calculó el profesor de ingeniería deportiva Steve Haake de la Universidad de Sheffield.



Haake analizó la información sobre el rendimiento pasado de corredores y la extrapoló hacia el futuro, para calcular el límite máximo de velocidad humana.



¿Su predicción? 9,41 segundos (17 segundos menos que el récord de Bolt), un tiempo que, estima, se alcanzará "en las próximas décadas".

¿Mejor cuadrúpedos?



Y ¿qué hay con la segunda parte de la pregunta que envió el oyente: "¿Seríamos más veloces si fuésemos cuadrúpedos?".



Haake hizo el cálculo. Se basó en un dato que halló un científico llamado Rob Alexander que estableció que la velocidad que alcanza un animal está proporcionalmente relacionada con el largo de sus extremidades.





Tomando como referencia la velocidad de un mono patas (o rojo), que puede correr a 55 kph, Haake estableció que los humanos podríamos hipotéticamente alcanzar los 72 kph si fuésemos cuadrúpedos.



Aunque una cosa es la teoría y otra la realidad...



Increíblemente un hombre en Japón que tenía la misma duda decidió entrenarse durante 10 años para tratar de correr como un simio.



Kenichi Ito (apodado "el corredor mono") corrió los 100 metros en cuatro patas en 2015 y tardó 15,71 segundos... lejos de los potenciales 72 kph pero solo 6,13 segundos menos que Bolt. ¡Nada mal!