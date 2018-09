Revelan que la reina Isabel II tiene una mano falsa para saludar a sus súbditos



29/09/2018 - 16:53:27

Actualidad.- La reina Isabel II del Reino Unido tiene un dispositivo especial con el que puede simular el saludo en caso de fatiga, como si estuviera agitando la mano, informó este viernes Daily Mirror, citando un libro titulado "Queen of the World" ("La reina del mundo") del biógrafo real Robert Hardman.



El "secreto" fue revelado después de que el autor de una nueva biografía de la reina conversara con la princesa Ana, la hija de Isabel II. La mano artificial se la regalaron a la reina por una broma unos estudiantes australianos hace unos años. "Creo que pensaron que le parecería impertinente, pero quedó fascinada", le explicó la princesa a Hardman.

La reina Isabel II en la localidad de Ascot, Reino Unido, el 21 de junio de 2018. FOTOS: Isabel II se protege del viento y acaba como DJ y bailando con Michael Jackson en memes



Se trata de un guante de peluche con una palanca de madera que se puede poner en movimiento con un ligero toque, después de lo cual comienza a moverse de un lado a otro, produciendo así el efecto de un gesto de saludo vivo. Gracias a este dispositivo la reina puede seguir agitando la mano en los compromisos reales si su brazo comienza a cansarse.



Isabel II llevó el regalo al Reino Unido y lo tiene guardado en Balmoral, la residencia estival de la reina y su esposo, el duque Felipe de Edimburgo. "No creo que alguna vez lo haya usado en público, pero escuché que se convirtió en una broma familiar muy querida", escribió el autor.