Maduro: Todos los gobiernos satélites del imperialismo quedaron nocaut en la ONU



29/09/2018 - 11:38:02

AVN.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes a sus llegada a Venezuela, que los gobiernos que apoyan a los Estados Unidos (EEUU), quedaron "nocaut" en la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



"Todos los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano quedaron haciendo cuicui, quedaron en la lona, nocaut, todos los gobiernos satélites del imperialismo, todos los gobiernos de la derecha quedaron nocaut, en la ONU, expresó.



Por otra parte subrayó que estos gobiernos de derecha, solo tienen que repetir el guion del imperio, "es lo único que ellos tienen, gobiernos satélites de la oligarquía, de la derecha" además, mencionó que los mismos no representan la dignidad de los pueblos latinoamericanos que ellos gobiernan, tampoco la historia de esos pueblos.



Informó que la jornada de la nación venezolana en la ONU, fue muy exitosa, pues con su voz se levantó una protesta contra las guerras, la opresión y la injusticia.



Diálogos de Paz



Igualmente ratificó una vez más su disposición a dialogar con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el marco de la diplomacia Bolivariana de paz.



"Por ahí se dio un debate en estas 48 horas, el miércoles, jueves y viernes, si nos íbamos a reunir el presidente Trump y yo. Yo dije lo que tenía que decir. Si algún día hubieran condiciones para una reunión entre el presidente Donald Trump y mi persona, yo estaría listo, donde sea, cuando sea, tender mi mano y hablar", manifestó a su llegada de Nueva York tras su participación en la 73º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.



"Si eso se diera, muchas cosas cambiarían. Sería muy positivo el gesto y la posibilidad de una reunión. Es mi respuesta. Hoy venía volando y me dicen que el presidente de EEUU volvió a nombrarme y mi respuesta es esa. Yo tengo la valentía, el coraje para reunirme, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura. Si llegara esa oportunidad no la perdería", expresó desde Maiquetía, estado Vargas.



En su alocución, transmitida por VTV, Maduro destacó que hoy Venezuela tiene una voz fuerte y respetada dentro de la geopolítica internacional y bajo un nuevo concepto del mundo multipolar que nadie podrá detener, una voz que le da la fortaleza para denunciar los crímenes imperiales, así como para establecer diálogo, en el marco de la diplomacia de paz, con los pueblos que tiendan la mano al país.



Precisó que esa voz, que se escuchó en la ONU, responde a una visión geopolítica que la Revolución Bolivariana promueve desde la llegada del Comandante, Hugo Chávez.



"Venezuela ha llevado su política, su fuerza, su estrategia y visión geopolítica, porque tenemos, con el proyecto Bolivariano fundado por el Comandante Chávez, una visión geopolítica que nunca jamás en Venezuela se había tenido. En Venezuela, política internacional cuando la oligarquía gobernó estaba subordinada a lo que decían en Washington", manifestó.



Indicó que a través de las relaciones bilaterales, Venezuela sostuvo reuniones con los países de mayor poder en el mundo y la región latinoamericana.



"Fue un viaje importante para la diplomacia bolivariana de paz que ha significado contacto con las delegaciones de 193 países", dijo.