Antes de viajar a La Haya Morales invita a Chile a escribir otra historia desde le 1 de octubre



29/09/2018 - 11:16:45

La Paz, (ABI). - El presidente boliviano, Evo Morales, viajó hacia las 08:00 locales a la ciudad de La Haya para escuchar el fallo del Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) de la demanda marítima planteada contra Chile en ese alto tribunal y planteó escribir otra historia tomando en cuenta que Bolivia y Chile son países hermanos, con un destino común.



Antes de emprender viaje a los Países Bajos, el jefe de Estado reflexionó sobre la demanda que presentó en 2013 para que ese alto tribunal de Naciones Unidas obligue a Chile a negociar una salida al océano Pacífico, que perdió en 1879 tras una invasión de ese país y una posterior guerra.



"Al hermano pueblo de chile le reitero que nuestra demanda no puede ni debe ser considerada como un acto inamistoso sino como la oportunidad que nos permita reencontrarnos, somos vecinos y hermanos con un destino común", remarcó en su discurso.



A su juicio, los bolivianos esperarán el fallo unidos porque "todos" construyeron la demanda y aseguró que Bolivia concurrirá "más unida que nunca" a la audiencia final.



"Con el mismo espíritu que llegamos al principal órgano de justicia del Sistema de Naciones Unidas de La Haya, con la convicción en la solución pacífica de las controversias internacionales, en el arreglo judicial fundado en los hechos, el derecho internacional y los precedentes aplicables", complementó.



"Concurrimos a la #CIJ con la convicción de una solución pacífica, en base al arreglo judicial fundado en los hechos y el derecho internacional. Respetamos la independencia y eficacia de la #CIJ, cuyo desempeño ya ha contribuido a solucionar importantes disputas en la región", refrendó.



El mandatario boliviano dijo que su país respeta la independencia y eficacia de la Corte Internacional de Justicia, cuyo desempeño en la resolución efectiva, particularmente en la región, ha contribuido a solucionar importantes disputas.



Consideró que la demanda ha permitido a Bolivia y Chile, conocer y reflexionar sobre las causas de una disputa que en sus orígenes "era ajena" a los pueblos, acción que provocó el encierro geográfico de Bolivia, con gravísimas consecuencias en su desarrollo.



Dijo que Bolivia y Chile "merecen una nueva oportunidad a través del diálogo y la negociación de buena fe, eficaz y en tiempo oportuno".



El mandatario boliviano afirmó que los mares y los océanos son patrimonio común de la humanidad y en su inmensidad solamente ´pueden compararse al anhelo boliviano de retornar al mar.



"Bolivia jamás abandonará la causa, por ello este primero de octubre, se congregará sin divisiones, sin diferencia alguna en torno a nuestra tricolor, nuestra whipala y la bandera de reivindicación marítima para decir al mundo que nuestro reencuentro con el mar no solo es posible, sino que es inevitable", subrayó.



Morales reiteró a Chile que la demanda no debe ser considera "como acto inamistoso, sino como la oportunidad que permita el reencuentro, tomando en cuenta que la demanda boliviana "está basada en compromisos del estado chileno y tiene como objetivo", resolver los problemas en una mesa de negociación para que, como resultado de esta, retorne al océano Pacífico con soberanía.



"A partir del lunes debe iniciarse una nueva era en la que seamos capaces de heredar a la siguiente generación una relación fraterna, tomando ventaja de nuestras potencialidades, fomentando la integración para bienestar de nuestros pueblos", abogó.



Dijo que para es nueva etapa es "imprensidible cerrar las heridas del pasado" y aseguró que el problema marítimo "es una herida abierta en todo nuestro hemisferio".