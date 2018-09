Decimotercera fecha cierra primera ronda del campeonato Clausura



29/09/2018 - 08:53:32

La Razón.- Blooming-The Strongest y Royal Pari-San José por la supremacía en el torneo Clausura y otros cinco encuentros se disputan en la decimotercera fecha del Campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano que pone fin a la primera rueda del certamen. El clásico nacional entre Bolívar y Oriente Petrolero destaca como uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el balompié nacional que se jugará entre sábado y domingo.



El margen de error se reduce para algunos y la presión por mantenerse en lo más alto de la tabla de pociones pone presión a otros en una competencia por llegar al título nacional y también en la pugna por no descender de categoría.



El rol de partidos solo contempla un cotejo para sábado y el resto se desarrollará en domingo, luego de que se trasladará el lance Royal Pari-San José para el domingo cuando estaba programado inicialmente en jornada sabatina lo que obliga a realizar una jornada doble en la capital oriental.



Sábado



Los primeros en salir a escena son Universitario y Destroyers que se miden en un duelo que podría resultar decisivo en la parte baja. El cuadro “estudiantil” está en la última ubicación con solo seis unidades y el elenco “canario” en la décima casilla a nueve de su oponente. La “U” viene de perder como visitante ante Guabirá por 2-0 y el cruceño de imponerse a Aurora por 1-0.



Domingo



Sport Boys, octavo con 16 puntos, medirá fuerzas con Guabirá, undécimo con 13. Un choque entre orientales que podría derivar en que los de Montero igualen la línea de los warneños siempre que consigan el triunfo. Boys cayó en su última presentación ante Wilstermann 1-0 mientras que los “azucareros” lograron las tres unidades en su cotejo con Universitario.



Un verdadero reto directo es el que sostendrán Aurora y Real Potosí con dos conjuntos enfrascados en los últimos lugares. Los vallunos están penúltimos (siete puntos), vienen caer con Destroyers y los “lilas” un escalón más arriba (10 unidades), lograron una revitalizante victoria frente a Bolívar 4-2.



El clásico nacional se jugará entre Bolívar y Oriente en La Paz con un condimento: el “refinero” (quinto con 20) le lleva solo un punto de ventaja al “académico” (sexto con 19) que obliga a ambos a llevarse el triunfo. El cuadro de Santa Cruz se reencontró con el éxito en la fecha 12 derrotando a Royal Pari 1-0 y el paceño no pudo ante Real.



Wilstermann y Nacional se verán las caras en la Villa Imperial. El dueño de casa suma 15 unidades en la novena colocación y el “aviador” está tercero con 24 peleando el título. Wilster ganó a Sport Boys el último fin de semana y Nacional perdió 0-2 ante The Strongest en La Paz.



El segundo en la tabla, Royal Pari (25 puntos), reta a San José (cuarto con 21 puntos) en un enfrentamiento entre dos rivales directos que buscan el título. El “santo” llega al lance tras golear a Blooming 4-1 en Oruro y Pari de sufrir un fracaso contra Oriente.



Cierran la jornada Blooming (16 unidades) y el líder The Strongest (28 puntos). El resto de los planteles hace fuerza por un traspié atigrado, los “pascaneros” precisan de obtener los tres puntos para dejar la séptima posición. El Tigre ganó su encuentro precedente y el “celeste” perdió.