El Tigre apuesta por Vaca y Blackburn, un ataque inédito



29/09/2018 - 08:51:57

Página Siete.- Henry Vaca y Rolando Blackburn estarán en el ataque de The Strongest en el juego de mañana ante Blooming en Santa Cruz (19:30), de acuerdo con lo que mostró el técnico César Farías en los últimos dos entrenamientos en el estadio Rafael Mendoza.



De confirmarse esta dupla para el juego frente a los celestes cruceños, sería una ofensiva inédita, una vez que nunca fueron alineados juntos desde el inicio de un encuentro.



En anteriores partidos Vaca hizo pareja con Cristian Novoa, mientras que a Blackburn le tocó jugar junto con el capitán Pablo Daniel Escobar.



No será la única novedad en el Tigre de Achumani. Por lo poco que se pudo observar en la práctica de ayer por la mañana, en la zaga estarán Maximiliano Ortiz y Gabriel Valverde.



Durante la semana el DT ensayó diferentes alternativas en ese puesto, como Valverde y el ecuatoriano Édison Carcelén, pero al parecer el entrenador venezolano ya eligió a sus centrales.



Como en anteriores partidos como visitante, por la derecha correrá Yhonjairo Villegas y por la izquierda Marvin Bejarano.



En el medio terreno no habrá mayores cambios con relación a lo que se hizo a lo largo de la semana, apelará a Wálter Veizaga y Diego Wayar como los hombres de marca, Edis Ibargüen será el volante por la derecha y Jhasmani Campos por la izquierda. El 11 se completará con Vaca y Blackburn.



Por segunda jornada consecutiva los atigrados se entrenaron ayer a puertas cerradas. Luego del calentamiento, los jugadores trabajaron en la parte de la definición, para luego poner énfasis en el balón detenido con tiros de esquina ejecutados por Jhasmani Campos desde la zona izquierda y desde la derecha.



“Trabajamos en la segunda pelota, que es muy importante para lo que se quiere hacer en los partidos”, dijo Diego Wayar.



Los atigrados trabajaron hasta después de mediodía, cerca de las 13:25 comenzaron a salir del estadio para dirigirse a sus domicilios.



El mediocampista Wálter Veizaga señaló que el técnico no dio a conocer hasta el momento quiénes serán los titulares en la jornada, pero de ser incluido en el equipo será después de mucho tiempo.



Mientras tanto, Campos aseveró que todos los objetivos se logran a base de trabajo y esfuerzo, por lo que es bienvenida toda la labor que cumplieron en las últimas dos jornadas en las que el trabajo se extendió hasta después de mediodía.



Los atigrados cerrarán sus aprestos hoy por la mañana y por la tarde se trasladarán a Santa Cruz, donde quedarán a la espera de juego con Blooming que cerrará la fecha 13.