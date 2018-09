Hay duda en el ataque aviador para visitar a Nacional Potosí



29/09/2018 - 08:48:34

Los Tiempos.- Aunque es seguro que el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tiene claro cuál será el once titular con el que enfrentará mañana a Nacional Potosí (15:00), en la Villa Imperial, en la última sesión de fútbol que realizó el plantel aviador ensayó varios cambios en la ofensiva.



Peña ya había adelantado que Yerko Vallejos sería quien reemplace al delantero brasileño Lucas Gaúcho, quien está expulsado y no podrá jugar ante Nacional Potosí.



Y aunque en la sesión de fútbol Vallejos sí estuvo desde el inicio, no duró mucho tiempo y fue sustituido por Ricardo Pedriel, quien podría volver a jugar un partido oficial después de más de cuatro meses.



El médico de campo de Wilstermann, Luis Montaño, explicó que al igual que Juan Pablo Aponte, que no entrenó con el resto del equipo el jueves por una fatiga muscular, Vallejos también trabajó a media máquina por una molestia, motivo por el cual no terminó la sesión de fútbol.



Otra de las dudas que se generó es, que si bien estuvo Ezequiel Padilla de inicio, después fue reemplazado por Gabriel Ríos, que fue enviado a la izquierda, y por la derecha ingresó Marcelo Bergese.



Por lo tanto, para definir quiénes van en la ofensiva, Peña tiene a disposición a Gabriel Ríos, Ricardo Pedriel, Yerko Vallejos y Ezequiel Padilla.



El resto del equipo parece totalmente confirmado, y de no existir cambios de último momento el once titular sería el siguiente: Arnaldo Giménez en el arco; Pablo Laredo, David Díaz, Ronny Montero y Juan Pablo Aponte; Alejandro Meleán y Carlos Melgar en la contención; Cristian Chávez en la creación; Gabriel Ríos, Yerko Vallejos (Ricardo Pedriel) y Ezequiel Padilla (Marcelo Bergese) en la ofensiva.



Viaje por dos rutas



Wilstermann viajará por vía aérea a la Villa Imperial el mismo día del partido a primera hora. Pero el retorno será por Sucre, porque según explicaron, el vuelo a Potosí tiene una capacidad determinada, sin embargo, por el tema de los vientos en la zona no puede despegar con el mismo peso, por lo tanto, no hay la posibilidad de que el plantel completo retorne por esta vía.



Ante esta imposibilidad, después del partido el primer plantel viajará vía terrestre hasta Sucre, donde pernoctarán y la vuelta a Cochabamba será cerca al mediodía del lunes.



Con la disputa de este compromiso, el Rojo pretende finalizar la primera rueda del certamen en el segundo lugar.







PEÑA: “NO SABÍA LO DE SORIA”



El entrenador de Wilstermann, Álvaro Peña, sostuvo ayer que desconocía el nombramiento de Mauricio Soria como director de las divisiones menores del club.



Además, desmintió sentirse incómodo por la nominación de Soria y por los trascendidos de que podría darse un cambio de timón en la dirección técnica.



“Yo no sabía nada, nadie me comunicó nada. Todas las personas que vengan al club a sumar, siempre son bienvenidas. Siempre soy abierto y respeto las decisiones de los dirigentes. Ayer (jueves) vino un dirigente a hablarme de eso, pero leí que (Mauricio Soria) es parte del directorio y me puse a pensar: ahora será dirigente y dejó de ser director técnico?”, aseveró Peña.



El estratega cruceño reiteró que nadie se comunicó con él y repitió que ese tema es cuestión de la dirigencia.



“Es raro que inviten a un exjugador a ser dirigente. Él está 10 meses viéndonos trabajar. Eso no me preocupa, las puertas de Wilstermann están abiertas para cualquiera”, acotó.