Destroyers visita a una frágil U en el Patria



29/09/2018 - 08:45:47

El Día.- Destroyers se medirá contra Universitario de Sucre con la premisa de sumar los tres puntos y así escalar en la general.



Los canarios vienen de ganar a Aurora por la mínima diferencia y al frente tendrán a un equipo que está último en el Clausura y con serias chances de perder la categoría.



El técnico Cleibson Ferreira tiene algunas dudas para armar el once inicial, pues no todos los jugadores están a disposición debido a lesiones lo que complica al canario para enfrentar a los capitalinos. El entrenador aseguró que ya tiene en mente a los reemplazos, pero estos cambios serán oficializados el mismo día del compromiso.



Por el momento están en duda los jugadores William Cayo, además de Diego Paz, ambos están en proceso de recuperación, el cuerpo médico explicó que podrían llegar al juego, pero no menos cierto es que convocarlos solo corresponde al entrenador quien confía que puedan jugar, pues el segundo se fue ganando espacio en el plantel.