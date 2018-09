Caso bebé Alexander: Gobernación contra Jhiery Fernández



El Diario.- El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), se adhirió a la apelación de la Fiscalía para pedir la pena máxima de 30 años de reclusión sin derecho a indulto para el médico Jhiery Fernández, quien el 27 de marzo fue condenado a 20 años de prisión por la supuesta violación del bebé Alexander.



Al respecto, el gobernador Félix Patzi, dijo que “nunca retirarán la denuncia” y que dejan todo en manos del Ministerio Público, mientras que para el diputado Amilkar Barral (UN) antes de tomar tal determinación la Gobernación debió auditar la gestión del exgobernador Cesar Cocarico, entonces en funciones.



El memorial formulado por la Gobernación de La Paz, fechado el 17 de septiembre, fue presentado el mismo día en que se conocía el polémico audio de la exjuez Patricia Pacajes donde admite haber condenado al médico Fernández por presiones políticas y del Ministerio Público.



“NO HAY VIOLACIÓN”



Parte del revelador audio difundido, menciona que el entonces Gobernador de La Paz Cesar Cocarico afirmó que no hubo violación. “… Cocarico dice ´no hay violación´, pero detectan que la enfermera (madre sustituta) no tenía experiencia, que nunca siquiera había pasado cursillos para cuidar a niños, es una inexperta pero por la política ha entrado a trabajar. Por eso hay que saber contratar gente, hay que contratar a gente responsable, por lo menos hay que ver su título, desde ahí parte. Entonces el Cocarico dijo, no, no, no aquí se ha hecho bien, pero la niña no era nada responsable pues, no niña, adolescente, inexperta. Por eso Cocarico dice, en el Hospital del Niño se ha producido la violación, como era político y el Fiscal General ha dicho que hay violación, entonces ha aprehendido a cuatro médicos del Hospital del Niño y ahí los médicos salen en marcha (…) y ahora dicen, a quién hacemos aparecer como violador y era (Jhiery Fernández) el único que era varón ahí, y entonces lo acusan a él, no lo tenían que detener, sólo va como testigo pero a la audiencia va la Ministra de Justicia, ella presiona al Fiscal y pide un violador…”, dice parte del audio revelado el mismo día que la Gobernación se suma a la apelación.



Consultado al respecto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó que seguirán con la denuncia mediante el Sedeges, ya que al ser una institución a cargo de la protección de menores tienen la obligación de saber lo que pasó con el niño Alexander.



“Lo único que pedimos es que se investigue y los resultados sean en base a la cientificidad, para que se sepa la verdad. Nosotros no podemos juzgar, ni decir quién es el culpable. Solamente el Ministerio Público y toda la instancia jurídica de investigar”, aseveró.



Consultado si hubo negligencia en la Gobernación por contratar a una joven de 18 años para el cuidado de nueve niños, y si se hizo un informe al respecto, dijo que no están haciendo ninguna investigación y dejan todo en manos del Ministerio Público.



“A nosotros no nos corresponde hacer ninguna investigación interna porque está en el Ministerio Público. Hay un informe, todo un cuerpo seguramente, pero en el Ministerio Público y muy probablemente hubo negligencia”, puntualizó.



ABERRANTE



Al respecto el diputado de Unidad Nacional (UN), Amilkar Barral, criticó el accionar de la Gobernación debido a querer aumentar la condena de un inocente, para quien hoy la sociedad clama justicia.



“Lo primero que debería hacer Patzi, es una auditoría a la gestión de Cocarico porque se ha visto una serie de irregularidades como contratos a menores de edad, familiares, nepotismo, etc.”, dijo.



En criterio de Barral no es inteligente y está fuera de lugar el hecho de que Patzi asuma la misma posición de su antecesor César Cocarico.