Médicos no asistirán a reuniones por la salud convocadas por el Gobierno

29/09/2018 - 08:16:07

El Deber.- Los médicos cruceños determinaron que no asistirán a los Encuentros por la Salud y la Vida convocados por el Ministerio de Salud con la finalidad de establecer los lineamientos y promover la implementación del Sistema Único de Salud en el país. El Colegio Médico de Santa Cruz considera que la cita es una reunión política y solo estarán presentes cuando se trate de reuniones técnicas.



“Ya hay una decisión de no participar de los encuentros de tipo político - social. Pero cuando seamos convocados para un encuentro técnico, con plena seguridad vamos a estar presentes con una propuesta clara para darle solución a esos pacientes que van a hospitales y no tienen atención adecuada”, explicó Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, en contacto con la prensa.



Los Encuentros por la Salud y la Vida están previstos para el sábado y domingo en la capital cruceña y es una reunión previa a la cumbre nacional. No obstante, los trabajadores en salud sí participarán del encuentro y su dirigente Robert Hurtado adelantó que presentarán una propuesta del personal necesario para atender los requerimientos del nuevo seguro de salud.



Los profesionales en salud también está movilizados exigiendo la liberación del médico Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de prisión en el caso Alexander, por presunta violación.