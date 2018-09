Cochabamba: Contraloría tendrá auditoría de puente colapsado en un mes



29/09/2018 - 08:14:48

Los Tiempos.- A más de dos años del colapso del puente Independencia y la denuncia ante la Fiscalía, la auditoría especial puede estar lista en un mes, anunció ayer el contralor general del Estado, Henry Lucas Ara Pérez.



“Vamos a sacarla en no más de un mes, se está trabajando arduamente, lo que pasa es que la Contraloría al ser una entidad técnica tiene que avaluar todos los descargos y la empresa ejecutora del puente (Álvarez) ha presentado un volumen muy grande de documentación”, informó Ara.



La gerencia regional de la Contraloría General del Estado derivó la auditoría técnica del puente colapsado de la avenida Independencia en octubre de 2015 a la unidad de La Paz, después de un informe preliminar con el argumento de que no se tenía suficiente personal.



Ara no quiso adelantar datos preliminares sobre los resultados de la auditoría, sin embargo hizo énfasis en el primer informe que fue presentando respecto al caso.



“De todas maneras en el informe preliminar se establecía que había una responsabilidad de la empresa, porque en el mismo contrato garantizaba la ejecución de la obra sin argumento alguno, por ello veremos los descargos y nos pronunciaremos”, acotó.



Bajo normativa la Contraloría deberá pronunciar su criterio sobre cada descargo presentado por la Empresa Álvarez, ejecutora del puente, por 11 millones de bolivianos.



En tanto, los procesos penales iniciados por la Fiscalía y la Alcaldía de Cochabamba continúan en etapa de investigación y no se presentaron grandes avances.



Anteriormente, el exdirector jurídico de la Alcaldía mencionó que el proceso se dilató debido a la ampliación de imputado al exalcalde Edwin Castellanos, cuando ya se había presentado una acusación formal.



A esto se sumó, la presunta presión que ejerció el fiscal departamental, Óscar Vera, sobre los tres fiscales a cargo del caso a través de un audio que fue filtrado. Sin embargo, la denuncia contra el fiscal fue rechazada.



TRES AÑOS PASARON DESDE EL COLAPSO



Pasaron casi tres años desde el colapso del puente de la avenida Independencia y 6 de agosto, y a la fecha la estructura continúa sin ser intervenida. Tampoco se subsanó el daño económico causado al municipio. El puente, en el que se invirtió 11,7 millones de bolivianos, colapsó la noche del 22 de octubre de 2015, a ocho meses de su inauguración.