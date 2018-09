Prestamista pide declarar ante Fiscalía por el caso Mochilas II



29/09/2018 - 08:13:14

Opinión.- El empresario vinculado a centros comerciales en Cochabamba, quien prestó dinero a los importadores de las mochilas chinas para la Alcaldía, pidió a la Fiscalía ser citado para declarar como testigo por el caso Mochilas II, referido a la compra, con supuestas irregularidades, de material y bolsos escolares en 2017.



En días pasados, la defensa de los importadores Juan de Dios Morales y su esposa María René Ramírez, quienes están recluidos en la cárcel, informó que se prestaron 600 mil dólares del empresario para comprar el material para el pasado año.



El nombre de este inversionista se conoció en semanas pasadas, cuando concluyó el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el que se hallaron indicios de legitimación de ganancias ilícitas en ocho personas, entre ellas el alcalde José María Leyes y los proveedores de las mochilas.



El prestamista informó ayer que ya presentó un memorial ante el Ministerio Público solicitando ser llamado para exponer sus descargos, para demostrar que las fechas y montos de dinero que figuran en cuentas bancarias coinciden con las transacciones necesarias para la compra de las mochilas.



En un cuadro de “flujo de caja” del préstamo personal, expuso nueve transacciones, de las cuales ocho fueron transferencias internacionales y una corresponde a la devolución de 7.4 millones de bolivianos (más 1 millón de dólares), monto que figura en el informe de la UIF.



El préstamo, según explicó el inversionista, se hizo con giros bancarios directos a China para “compra de mochilas y materiales escolares”. Como lo informó en días pasados la defensa de los proveedores, el empresario también dijo que entregó 100 mil dólares en efectivo a Morales. La devolución incluyó intereses.



Aseguró que los depósitos bancarios son una prueba de que no existen irregularidades.







EL CONTACTO El empresario informó que Juan de Dios Morales lo buscó varias veces en 2016 para pedirle el préstamo de dinero con amplias posibilidades de ganar la licitación para la dotación de mochilas, debido a que otras personas no podrían cubrir la cantidad de material solicitado.



El inversionista aceptó, con la condición de que se considere, para la importación desde China, la contratación de un intermediario que garantice la llegada de las mochilas. Así fue. De acuerdo con el cuadro expuesto, se pagaron 50 mil dólares a quien se hizo cargo del despacho del material.







LA GARANTÍA Morales había entregado como garantía al prestamista un edificio de tres pisos situado en Cochabamba y un lote de alrededor de 70 metros cuadrados en Santa Cruz, que fueron recuperados a la conclusión del pago de la deuda.



Para este año, el importador volvió a acudir al empresario para un préstamo para la adquisición de material escolar para 2018. Se trata de 150 mil dólares.



Esta deuda todavía está pendiente. El alcalde Leyes determinó no pagar por el material de 2018 debido al proceso denominado Mochilas I.