Cocaleros reeligen a Evo y éste llama a movilizarse



29/09/2018 - 08:05:30

Correo del Sur.- Evo Morales estará acompañado en su gestión al frente de los cocaleros por Andrónico Rodríguez (Vicepresidente) y Julián Cruz Veizaga (Secretatio de Hacienda), entre otros.



El presidente Evo Morales, reelecto líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba, dijo sentirse con "fuerza y decidido" para cumplir la Agenda Patriótica (2020-2025), en un nuevo periodo de Gobierno y destacó como un hecho histórico que la COB lo haya elegido como candidato a la presidencia en las elecciones de 2019.



"Quiero ser muy sincero, aunque algunos medios pueden tergiversar, me siento con fuerza y estoy decidido para cumplir con la agenda patriótica. Vamos a meter eso, esa es nuestra responsabilidad, no hay por qué dudar. Por tanto todos a movilizarnos", arengó Morales.



El Mandatario se refirió al tema en su discurso de clausura del Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, donde nuevamente fue ratificado como presidente de los productores de coca.



Acotó que mientras la "derecha", con relación a los opositores, se están "peleando" por quién será su candidato; en el MAS, "el pueblo y los movimientos sociales han decidido, por primera vez en la historia de Bolivia, que un Congreso de la COB decide que Evo sea su candidato", afirmó.



El Gobierno proyecta la Agenda Patriótica con miras a la celebración del bicentenario de Bolivia, que se conmemorará en 2025, pese a que el presidente Morales cumple su mandato en enero de 2020, aunque buscará su cuarta repostulación y hacerse de la presidencia (2020-2025), pese a la negativa que esta posibilidad recibió en un referéndum en 2016.



"Trabajemos en esta gestión la agenda 2025 y para eso hay una propuesta a ustedes y a todo el pueblo boliviano; planteamos 13 pilares de la Bolivia digna y soberana, la Agenda Patriótica del bicentenario", señaló el Mandatario en enero de 2013.



La oposición y varios colectivos ciudadanos consideran que Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera no pueden ser candidatos y deben ser inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



Pero el MAS advertió al TSE que existe una sentencia constitucional 084/2017 del Tribunal Constitucional que establece que la repostulación de las autoridades electas no tiene límites ni restricciones, y en consecuencia sus candidatos gozan de legalidad para volver a postularse.