Trump alaba a Chile: No les falta océano

29/09/2018 - 08:01:45

Página Siete.- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo hoy que Chile ha "llegado lejos" y está "bien dirigido" al recibir en la Casa Blanca a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, y se deshizo en alabanzas a la larga costa del país suramericano.



"Chile es realmente algo especial, si se fijan en lo que han hecho y lo lejos que han llegado, si miran lo bien dirigido que está el país... Es un gran honor recibirle", dijo Trump a Piñera al comienzo de su encuentro en el Despacho Oval.



"Es uno de los países más bonitos del mundo. También tiene una de las grandes líneas costeras del mundo. No les falta costa. No les falta océano. Así que es un honor estar con el presidente" chileno, subrayó.



Trump precisó que planeaba hablar con "el distinguido presidente" Piñera sobre la situación en Venezuela, y aseguró que lo que ocurre en ese país "es un desastre y hay que limpiarlo".



También adelantó que hablarían sobre "comercio, defensa, protecciones militares y compras militares".



Por su parte, Piñera se mostró "muy complacido" de reunirse con Trump, y subrayó que "Chile y Estados Unidos son países que piensan similar".



"Compartimos lo más importante, que son valores: democracia, derechos humanos, libertad... Y para mí es una gran oportunidad hablar con el presidente Trump sobre asuntos importantes para el mundo, para Estados Unidos y para Chile", agregó Piñera, quien habló en inglés.



A continuación, Trump instó a Piñera a enseñar a los periodistas una imagen que traía consigo, que mostraba la bandera de Estados Unidos con un rectángulo dibujado en la parte central, que englobaba una estrella con fondo azul, una barra blanca y una barra roja, exactamente igual que el estandarte chileno.



"Chile está en la bandera de Estados Unidos. Esta es la bandera estadounidense, y esta es la bandera chilena, justo en el corazón de la bandera de Estados Unidos", explicó Piñera, mientras Trump le escuchaba sonriente.



Piñera llegó hoy a Washington procedente de Nueva York, donde intervino este jueves ante la Asamblea General de la ONU, y se reunió con algunos congresistas estadounidenses antes de dar un discurso en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y visitar después la Casa Blanca.