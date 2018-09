Funcionaria revela que sostuvo reunión con la hermana de Leyes



29/09/2018 - 07:57:53

Opinión.- La responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), de iniciales M.G.; la responsable de la Unidad de Contrataciones Menores, de iniciales J.P.; exdirector de Contrataciones, de iniciales F.E. y la exdirectora de la Dirección de Contratación de Obras quien fue responsable del Proceso de Contratación (RPC), de iniciales C.A., fueron citadas en la declaración ampliatoria realizada el 24 de septiembre por la jefa del Departamento de Contrataciones, de iniciales F.C.



La funcionaria reveló que el grupo fue citado a una reunión que dirigió C. Leyes (la hermana del alcalde José María Leyes) y Sergio Coca, exsecretario de Gobernabilidad de la Alcaldía de Cochabamba y exabogado de la autoridad suspendida, después de que iniciara la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de las mochilas escolares.



El documento de ampliación de declaratoria de F.C. se constituyó en una prueba testifical que presentó ayer el Ministerio Público ante la jueza Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Marisol Ana García, durante la audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención domiciliaria, medida interpuesta a José María Leyes por el caso Mochilas I, desde el 21 de abril.



En la declaración ampliatoria, la Fiscalía Anticorrupción consultó a F.C. si participó en alguna reunión en la que se tratara el caso Mochilas. Ella respondió que sí. Señaló que fue citada con otros cuatro jefes de Departamentos de Contratación a un edificio en la avenida Salamanca (inmueble que no eran oficinas de la Alcaldía). Del lugar solo recuerda que había un gimnasio entre dos plazuelas. Minutos después, al exdirector de Contrataciones le ingresó una llamada indicándole que la reunión se llevaría a cabo en la Casa de los Demócratas, en la plazuela Constitución. Ahí, los esperaban Sergio Coca y Claudia Leyes, quien les manifestó que estaba en representación de su hermano, José María Leyes. Ambos les ofrecieron abogados puesto que la investigación del caso Mochilas ya estaba en curso. Les advirtieron que podrían ser citados a declarar pero que no se preocuparan porque iban a defenderlos.



El profesional 2 de Contrataciones y Licitaciones Públicas, de iniciales F.D. en declaración ampliatoria señaló que su jefa F.C. le comentó que se reunía con Claudia Leyes y Sergio Coca. Le indicó que les iban a poner abogados y que debían declarar que el proceso de contratación fue conforme al Decreto Supremo 181, según se relató ayer en la audiencia.



La Jueza Anticorrupción negó la modificación de medidas sustitutivas a la detención domiciliaria después de seis horas de audiencia. La defensa lamentó que no se valorará los documentos presentados y apeló (oral) el dictamen.



Contraloría denuncia a Leyes por mochilas I y II



El contralor General del Estado, Henry Lucas Ara, informó que esa entidad presentó dos demandas penales ante el Ministerio Público contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por los casos mochilas I y II.



“Hace dos semanas, hemos terminado el caso mochilas II. Encontramos acciones de funcionarios tipificados como delitos (...). Se presentó la denuncia ante la Fiscalía”. Añadió que se realizó también la denuncia por mochilas I.



Acotó que durante la investigación se identificó “direccionamiento claro hacia una empresa” para que logre la adjudicación. Además, los términos de referencia no estaban “claros” y presuntamente existe una asociación delictuosa.



Indicó que recomendaron a la Alcaldesa suplente temporal, Karen Suárez presentar querella en cumplimiento del artículo No. 14 (Obligación de constituirse en parte querellante) de la Ley No. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.



El 3 de abril, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina instauró la primera denuncia por presuntos ilícitos en la contratación de mochilas escolares 2018. El segundo caso refiere a la compra de bolso, en 2017.