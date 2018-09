Problemas en puerto de Arica persisten desde hace un mes



29/09/2018 - 07:49:33

Los Tiempos.- Las demoras en la atención de carga boliviana en la Terminal Portuaria de Arica (TPA) persisten desde hace un mes debido al cambio del sistema operativo TOS-N4, denunció el presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado Internacional, Gonzalo Valdivieso. Por este paso fronterizo circularon 1,3 millones de toneladas de carga boliviana en siete meses.



“Ya es mucho tiempo, está bien que el sistema puedan observarlo una semana o dos semanas, pero ya estamos pasando el mes y siguen con los problemas del sistema. Eso quiere decir que no están sabiendo manejarlo bien o no sirve”, indicó.



Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 75 por ciento de la carga marítima de Bolivia en el 2017 utilizó puertos chilenos: 2,1 millones de toneladas de exportación y 1,7 millones de toneladas de importación.



En tanto, el 2017, 2,3 millones de toneladas de carga boliviana circularon por el puerto de Arica. Según el IBCE, en los primeros siete meses de 2018, 1,3 millones de toneladas pasaron por esa zona fronteriza.



Respecto a la queja de los choferes por la demora en el despacho de carga boliviana en el puerto de Arica, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó que se reunirá con personeros del Terminal Portuaria de Arica.



“Me voy a contactar con la TPA para hacerles acordar la reunión y verificar la situación. Supuestamente ellos habían iniciado un plan para poder corregir estos defectos y que en un plazo no mayor de 30 días se tendría que haber tenido resultados positivos”, manifestó Bellot.



Valdivieso añadió que existen jornadas en las que se reúnen hasta 300 camiones para el paso de carga en el puerto de Arica, pero no todos son atendidos. “Cuando hay presión ellos trabajan y descongestionan los 300 que pueden haber, pero nos tranquilizan con esa descongestión y los camiones empiezan a sumarse y nuevamente se congestiona”, indicó.



En septiembre, Bellot se reunió con personal de la TPA donde le informaron que se estaba implementando un nuevo software para el despacho más ágil de carga, en esa ocasión también se acordó volver a reunirse el 1 de octubre.



“Si los reclamos de los choferes continúan es porque la situación no ha mejorado, si no hubo los resultados que nosotros esperábamos tenemos que ver los mecanismos de resolver en corto plazo”, explicó Bellot.



Balanza comercial



Entre enero y julio de 2018, existe una balanza comercial deficitaria con Chile que alcanza a 184 millones de dólares, según datos del IBCE. Hasta la fecha Bolivia exportó 73 millones de dólares pero importó 257 millones de dólares.



Sobre la balanza comercial negativa, Bellot manifestó que se debe realizar un análisis profundo sobre las fallas del país.



“Debe haber relación de reciprocidad siempre mantengamos una balanza comercial equilibrada, en estos casos no sabemos si no somos competitivos o se han puesto a algunas barreras a nuestros productos”, manifestó.







DATOS



Problemas en la llegada de diésel a La Paz. El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, informó que la falta de diésel registrada en surtidores de La Paz se debe a un problema climatológico que se presentó en el puerto chileno de Arica y que impidió descargar del buque correspondiente el diésel destinado a Bolivia.



Hasta 15 días permanece la carga boliviana en Arica. La falta de coordinación entre instituciones, deudas pendientes y el colapso del puerto provocaron demoras de hasta 15 días para la liberación de carga en la Terminal de Puerto Arica (TPA). Los problemas persisten pese reuniones con la ASP-B.







DEMORAS GENERAN PÉRDIDA DE $US 2.600



La demora en el carguío y descarguío de mercancías de importación a través de Puerto Arica genera una pérdida económica de hasta 2.600 dólares por camión a raíz de las multas que imponen las empresas navieras ante el retraso en la devolución de contenedores.



El transporte pesado internacional reporta que son alrededor de 2.000 camiones que se encuentran en este punto fronterizo por más de 20 días a la espera de ser atendidos por la Terminal de Puerto Arica (TPA), empresa que ocasionó la demora a raíz del cambio de su sistema operativo.