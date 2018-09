Usuarios esperan las ofertas antes de cambiar de telefónica



29/09/2018 - 07:47:58

Página Siete.- Este lunes 1 de octubre, como lo establece el Decreto Supremo 3404, entra en vigencia la portabilidad numérica y los usuarios de las tres operadoras esperan las ofertas y/o nuevas promociones antes de decidir migrar.



Este proceso permitirá al usuario conservar sunúmero telefónicoal cambiar de compañía, el objetivo es fomentar una competenciaequitativa entre los proveedores.



En un sondeo de opinión realizado en la ciudad de La Paz, este medio constató que la mayoría de los clientes de las tres operadoras de telefonía móvil, Entel, Tigo y Viva, considerarán migrar sus números a otras empresas sólo si éstas les ofrecen mejores condiciones en el servicio.



“Si las otras empresas me ofrecen mejores beneficios en costos de llamadas y megas me voy a cambiar y estaré feliz porque no voy a tener otro número y mantendré mis contactos”, dijo Óscar Romero, cuyo número pertenece a la operadora Entel.



“Yo estoy conforme con mi operadora pero con la portabilidad numérica, en cualquier momento me voy a sentir libre de cambiar”, indicó José Luis Perales, cuya línea es de Tigo.



“Necesitamos ver las ventajas que habría para decidir cambiar a otra empresa o seguir en Entel, todavía no conocemos”, sostuvo don Antonio Tambo.



“Habría que analizar los nuevos paquetes que presenten las otras empresas Entel y Viva, principalmente en internet porque eso es lo que utilizo más”, añadió Aline Quispe, quien tiene su línea móvil en Tigo.



La telefónica estatal tiene el 47,7% del mercado de telefonía móvil, seguido de Tigo con el 37,4% y Viva con el restante porcentaje, de acuerdo con datos oficiales.



Otras personas indican que están conformes y satisfechas con el servicio de sus operadoras y no consideran hacer la migración.



“Yo estoy conforme con mi operadora, me gusta la red de Tigo, es más rápida que las otras empresas”, afirmó Joel López.



“Yo me voy a mantener en mi empresa, estoy conforme con Tigo, la señal es mejor”, manifestó la señora Eva Silva.



“Me parece bien la portabilidad numérica, pero yo tengo líneas en Viva y Tigo y estoy conforme con las dos, no voy a cambiarme”, agregó otra usuaria.



“Yo me voy a mantener en Entel, estoy hace muchos años y no tengo inconvenientes en la señal, igual cuando viajo, además es más económico que las otras”, manifestó el señor Ólver Arce.



“Yo soy Entel, pero creo que todas las empresas tienen el problema de mala cobertura en ciertos lugares, así que no vale la pena cambiarse si voy a ir a lo mismo”, dijo Susana Rodríguez.



Para acceder al cambio el usuario deberá haber consumido sus minutos y megas disponibles con su operador actual, la línea a ser portada tiene que estar activa y libre de mora, y gozar una antigüedad de 60 días.



La solicitud de portación será personal y presencial en la nueva operadora con la presentación de la cédula de identidad del usuario. No es necesario apersonarse al operador actual para comunicarles la decisión.