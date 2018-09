Fiscalía registra las 153 obras del Fondo Indígena



29/09/2018 - 07:46:09

El Deber.- Tres años y siete meses pasaron desde que la Contraloría denunció, ante el Ministerio Público de La Paz, por un presunto daño económico de al menos Bs 71 millones de los recursos del ex-Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc). Ayer, el fiscal Luis Tola informó que se eleva un registro de los 153 proyectos denunciados por la entidad del Estado en febrero de 2015 como que no fueron ejecutados, pero que recibieron desembolsos.



“Se han solicitado los respectivos registros de los 153 lugares a los municipios. Nos están llegando las respuestas o representaciones. Queremos establecer si existen o no los predios, proyectos o los desembolsos que se han realizado”, explicó el fiscal.



Mientras se realiza el registro in situ, la Fiscalía espera que el Juzgado de Garantías, que lleva el litigio, defina la separación de los 153 proyectos y se los investigue donde se fijaron los predios, con el fin de agilizar las investigaciones en los juzgados naturales.



Luis Fernando Velasco, abogado de cuatro campesinos de un proyecto en Collana (La Paz), lamentó anteriormente que no haya “ningún acto investigativo concreto que determine que los involucrados se hubieran quedado con el dinero, por lo que calificó de “un total desorden”.