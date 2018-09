Transportistas piden mayor información sobre el Súper Etanol



29/09/2018 - 07:44:45

Los Tiempos.- El transporte libre no utilizará el Súper Etanol 92 si el precio es similar al del Ron 91, indicó el representante de ese sector, Daniel Choqueribe. También piden mayor información sobre las características del nuevo combustible.



“Este combustible (Súper Etanol 92) va a tener precio similar al Ron 91”, dijo el miércoles el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. El Ron 91 se vende a 4,40 bolivianos.



El representante explicó que la gran mayoría de los transportistas trabaja con gas natural para abaratar los costos de operaciones y sólo en algunos casos se trabaja con gasolina. Pero Choqueribe aseguró que, si el precio del nuevo combustible será similar al del Ron 91, es imposible que el sector acceda a esa alternativa.



“La gasolina especial tiene un costo de 3,64 bolivianos, es alto, por eso trabajamos con puro gas, que cuesta 1,66 bolivianos el metro cúbico, y el Ron 91 pasa los 4 bolivianos. Si trabajamos con eso, automáticamente el pasaje debería subir a 2,50 o más”, explicó Choqueribe.



Sánchez indicó que el etanol es un combustible con mayor octanaje y es más amigable con el medio ambiente.



“Muchas cosas pueden decir, pero lo único cierto es que encarece el costo de operaciones y eso sería un caos total en la población, cuando sube el pasaje, todo sube, tiene un efecto multiplicador”, indicó Choqueribe.



En tanto, el representante del Transporte Federado, José Orellana, indicó que el sector no tiene ninguna información sobre el nuevo combustible. “No conocemos sus ventajas, porque el Gobierno no socializa nada con este sector”, sostuvo.



El 15 de octubre arrancará la venta del Súper Etanol 92 en 100 surtidores de la ciudad de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija.







CARACTERÍSTICAS Y COSTO DEL ETANOL



El pasado miércoles se aprobó el Decreto Supremo que autoriza la mezcla del etanol con la gasolina base hasta el 12 por ciento, como un aditivo.



El Estado ahorrará cerca de 250 millones de dólares hasta 2025 en la importación de aditivos para la gasolina. La importación de insumos y aditivos de origen fósil en 2017 fue de 323 millones de litros, que costó una subvención de 50,4 millones de dólares.