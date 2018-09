Evo se abre al debate del Código Tributario, pero pide participación



29/09/2018 - 07:28:26

Los Tiempos.- El presidente del Estado Plurinacional Evo Morales dejó abierta la posibilidad de retomar el debate sobre el Código Tributario que durante los últimos años ha motivado a una serie de protestas en el sector transporte y gremial, principalmente. La autoridad dejó en claro que no existe la intención de subir los impuestos, pero que es necesario incorporar a nuevos aportantes.



En el acto de promulgación de la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado, que se llevó a cabo ayer en Santa Cruz, Morales mencionó que está previsto debatir sobre este código.



“Vamos a debatir profundamente el Código Tributario, no hay ningún problema, pero quisiéramos ahí nuevamente aportes, cómo, sin subir los impuestos, pero cómo incorporando otros actores que se escapan de pagar impuestos”, indicó.



El mandatario enfatizó que no se rebajará ni eliminará los impuestos, pese a que existe este pedido en algunos sectores, pues, en su criterio, esta solicitud representa una conspiración económica en contra su Gobierno. Los sectores del transporte pesado y gremial son los que encabezan la demanda de modificar el Código Tributario con el argumento de que éste incorpora impuestos injustificados y trámites innecesarios.



Sin embargo, la Ley de Regularización de Tributos del Nivel Central del Estado otorga la posibilidad a las personas naturales y jurídicas de beneficiarse con la condonación de hasta el 95 por ciento de sus multas y el 100 por ciento de sus intereses. El ministro de Economía, Mario Guillén, destacó la medida porque permitirá regularizar las deudas tributarias.



Explicó que la norma alcanza a las empresas que, incluso, registran multas que se hubieran convertido en delitos. Asimismo, a las que se encuentra con un proceso judicial y a aquellas que están en planes de pago.



“La ley establece que la condonación es del 95 por ciento de la multa de la totalidad de los intereses si las personas se acogen antes del 30 de noviembre (2018) y, si lo hacen antes del 28 de febrero (2019), la multa se va a condonar en un 90 por ciento y la totalidad de los intereses”, dijo Guillén.



El “perdonazo” le permitirá al Estado recaudar aproximadamente 3.000 millones de bolivianos que estaban en condición de cuentas por cobrar y que hasta la fecha no se había logrado concretar.



Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró que se trata de una ley que en este momento es “altamente positiva”, puesto que beneficiará a empresas que tuvieron que dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias por aspectos relacionados al contrabando, la excesiva presión tributaria o la excesiva presión laboral que hay en Bolivia.



“Esto permite que las empresas se puedan poner al día, puedan solucionar esos problemas y puedan obviamente encarar un proceso de reestructuración económica que les permite seguir funcionando, tener estabilidad y generar nuevos empleos”, explicó Nostas.







JICA DONA $US 40 MILLONES



La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) donó el viernes 40 millones de dólares para la construcción del tramo carretero Okinawa-Parque Industrial, en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia. Esa donación fue concretada con la firma de un acuerdo entre el representante de JICA, Manabu Ohara.







DATOS



Buscan evitar la acumulación de multas. La modernización del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) evita la acumulación de multas por tributos omitidos. Anteriormente, la fiscalización se realizaba cada 4 o 5 años y, en ese tiempo, existían multas que habían triplicado su valor.



Piden apersonarse a partir del 1 de octubre. Las empresas que deseen acogerse al “perdonazo” deben apersonarse al SIN, donde se realizará el cálculo del monto a pagar, al cual se le reducirá hasta el 95 por ciento de las multas y el 100 por ciento de intereses. También existe la posibilidad de acogerse al “perdonazo” a través de un plan de pago.



La mora tributaria es de Bs 29.900 millones. Según datos oficiales, la mora tributaria alcanza en la actualidad a 29.900 millones de bolivianos, importe que incluye multas e intereses. Con la medida se proyecta beneficiar a los contribuyentes que quieren acogerse a este plan de forma voluntaria.