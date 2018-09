Perseguidos políticos critican la amnistía de Evo y la rechazan



29/09/2018 - 07:27:19

Página Siete.- Al menos cinco procesados, considerados como “perseguidos políticos”, criticaron la amnistía que otorgó el presidente Evo Morales a dos exdignatarios de Estado. La calificaron como una “medida política”.



Además, los entrevistados aseguraron que no le pedirían ese beneficio al Primer Mandatario, puesto que –afirmaron– hacerlo significaría aceptar culpa por algo que no cometieron.



El jueves pasado, Morales decidió amnistiar a los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, por los petrocontratos, y Carlos Mesa, por el caso llamado Quiborax. El Primer Mandatario dijo que tomó esa determinación con el fin de encarar la etapa pos fallo de la corte de La Haya.



El exabogado de Gabriela Zapata Eduardo León aseguró que la amnistía de Morales fue una “decoración política”, y que más bien el Jefe de Estado, para dar una muestra de humanidad, debería otorgar amnistía al médico Jhiery Fernández, del caso Alexander.



“Del señor Morales, yo no recibiría nada. Yo no le debo nada al país y siempre fui inocente. Él me tiene que dar una respuesta de por qué ha orquestado una denuncia falsa en mi contra”, dijo.



En su contra pesa una acusación de trata y tráfico de personas –entre otros delitos–, después de que se utilizará a un niño para hacerlo pasar como el supuesto hijo de Morales y Zapata, cuando León se desempeñaba como abogado de la exnovia del Presidente.



La exdirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, señaló que con su “perdón” a los expresidentes, Morales “pretende quedar bien” ante la comunidad internacional, a pocos días del fallo que dictará la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cárdenas fue sentenciada en febrero a dos años de cárcel por el delito de instigación pública a delinquir.



“Yo no tengo por qué esperar que me dé amnistía, porque no hice nada. Soy inocente de todo lo que se me ha denunciado”, afirmó Cárdenas, quien cumple detención domiciliaria desde julio de este año.



Caso Porvenir



El exprefecto de Pando Leopoldo Fernández –procesado por presunta responsabilidad en las 13 muertes registradas en el conflicto en Porvenir, en septiembre de 2008– aseguró que no pediría una amnistía por un delito que no cometió. En marzo de 2017, Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel.



“Si hubiera buena fe, por parte de los acusadores gubernamentales y un implícito reconocimiento a la probidad de los expresidentes, bastaría con presentar retiro de acusación y el desistimiento correspondiente. Quieren seguir tomándonos el pelo a los bolivianos. No lo conseguirán, no se perpetuarán en el poder”, afirmó.



Caso Terrorismo



Zvonko Matkovic, acusado de estar involucrado en el denominado caso Terrorismo, señaló que la amnistía a su favor y de otros implicados, “debió salir hace mucho tiempo”. En sí desde el momento en que el exfiscal a cargo del caso, Marcelo Soza, admitió que el proceso “fue montado”.



“Pero no es algo que le pediría al Presidente. Hay que aceptar que la justicia obró mal en este caso, no es ni la décima parte de lo que le ocurre al doctor Jhiery Fernández”, sostuvo.



Desde el 19 de marzo de 2010, Matkovic cumplió detención preventiva hasta que en febrero de este año le concedieron detención domiciliaria.



El general en retiro Gary Prado, procesado por alzamiento armado y terrorismo en el mismo caso, explicó que la amnistía de Morales deja entrever una “manipulación política”.



“El Presidente pretende llegar a La Haya con una imagen de unidad, pero quien ha promovido los procesos judiciales injustos es Evo Morales; es decir, es contradictorio”, aseveró Prado.



Respecto a que si pediría una amnistía para él, señaló: “Sí, nosotros ya lo hemos pedido, en representación de los familiares y acusados”.



“Es para los que colaboran con la demanda”



La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, manifestó que la amnistía otorgada por el presidente Evo Morales a dos expresidentes debe entenderse como una medida para los que contribuyen en la demanda marítima.



“La amnistía otorgada por el Presidente, que además es un gesto grande, debería entenderse que es una medida para aquellos que están colaborando con la demanda marítima, para que puedan desarrollar sus funciones con plena tranquilidad”, explicó.



La legisladora explicó que quienes se consideran “perseguidos” a raíz de los procesos judiciales en su contra, deben entender que cada juicio lleva el precedente de una denuncia.



“No existen perseguidos políticos. Existen garantías democráticas para quienes deseen hacer política, siempre que no usen lo público para beneficio personal”, indicó la senadora.