Trump ordena una investigación complementaria del FBI sobre Kavanaugh



28/09/2018 - 23:36:21

VOA.- El presidente de EE.UU. Donald Trump explicó en comunicado la tarde del viernes que ordenó al FBI que realice una investigación complementaria "para actualizar el archivo del juez Kavanaugh. Tal como lo solicitó el Senado, esta actualización debe tener un alcance limitado y debe completarse en menos de una semana ".



Los líderes republicanos del Senado estadounidense acordaron más temprano aplazar la votación final sobre el nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh para solicitar que el FBI investigue las acusaciones de abuso sexual en su contra.



El senador John Cornyn, segundo en rango de los republicanos, dijo: “Va a haber una investigación suplementaria de antecedentes”, que demorará la votación “no más de una semana”.



Solo el presidente Trump puede pedirle al FBI la reapertura de una investigación.



Al respecto, Kavanaugh indicó en un comunicado publicado por la Casa Blanca que "continuará cooperando". Recordó que ya ha respondido preguntas del FBI y del Senado.



Kavanaugh aseguró que "he hecho todo lo que me han pedido y continuaré cooperando".​



De último momento



El comité judicial del Senado estadounidense votó en la mañana a favor de avanzar el proceso de confirmación del nominado a la Corte Suprema tras una serie de negociaciones de último momento.



Antes de iniciar la votación, Flake, quien expresó que votaría a favor de la confirmación de Kavanaugh, solicitó que se aprobara una moción para retrasar el voto en el pleno del Senado por una semana.



Flake señaló que considera "apropiado" retrasar la votación final para confirmar a Kavanaugh para dar tiempo a que el FBI investigue todas las evidencias sobre la acusación de agresión sexual que recae sobre el juez.



Tras el pedido de Flake, la comisión aprobó por 11-10 enviar la nominación al pleno del Senado.



Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, le aseguraron a los reporteros que apoyaban el acuerdo llegado por sus compañeros senadores de retrasar la votación. Sus votos serían decisivos en la confirmación de Kavanaugh.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció a final de la tarde del viernes que los 51 senadores republicanos apoyan la decisión de proseguir con la nominación de Kavanaugh.



Esto representa un cambio del lado republicano, quienes desde hace día se rehusaban a aceptar la petición de los demócratas de solicitar una investigación del FBI sobre el tema.



"Un testimonio muy creíble"



Inmediatamente después de la votación en el comité judicial del Senado en la mañana, el presidente Donald Trump señaló que difiere con la decisión, pero que dejará trabajar al Senado porque sus miembros han demostrado que han realizado un trabajo muy profesional.



El presidente Donald Trump hizo una pausa durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente de Chile para comentar sobre la votación del comité judicial del Senado.

Trump aseguró que seguirá muy de cerca qué ocurre más adelante y que no tiene pensado retirar la nominación de Kavanaugh para la Corte Suprema.



Al mismo tiempo, Trump indicó que el testimonio de Christine Blasey Ford contra Kavanaugh es "muy convincente". "Para mí, ella es una buena mujer...sin duda fue un testimonio muy creíble", indicó el presidente de EE.UU. ​



La llamada "histórica" votación se produce un día después que Kavanaugh y su acusadora, Christine Blasey Ford, testificaron en una emotiva audiencia por separado



Blasey Ford señaló estar "aterrada" por la decisión de dar su testimonio público en el que aseguró que estaba "100% segura" de que fue Kavanaugh, quien la agredió sexualmente cuando ambos asistían a la escuela secundaria.



Por su parte, Kavanaugh furioso y a punto de llorar volvió a negar categóricamente todas las acusaciones. Otras dos mujeres acusaron a Kavanaugh de conductas similares a las expuestas por Ford.