Romero anuncia investigación sobre declaraciones del chofer del extinto Viceministro de Régimen Interior



28/09/2018 - 20:23:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el viernes que se realizará "una profunda" investigación sobre las declaraciones del chofer del extinto viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Ilanes.



El chofer, según reflejaron medios de prensa, manifestó que el 25 de agosto de 2015 los policías portaban armas letales y dispararon contra los mineros, además el viceministro Illanes fue abandonado por su seguridad.



"Nosotros haremos una investigación profunda sobre estas declaraciones y por qué en (su) momento no dijo nada", señaló Romero a los periodistas.



La autoridad aseguró que las aseveraciones del chofer son "sorprendentes" y "extrañas", y se presentan en un contexto en que algunos fiscales están "contra las cuerdas" porque posiblemente manipularon un caso.



Dijo que las declaraciones del chofer pueden ser una "burbuja distractiva, una nube de humo que busca distraer el debate del caso bebé Alexander".



"Si el policía (chofer) tenía esa información, por qué no la reveló en su momento y no esperó más de tres años, cuando la Policía presentó informes, ofreció pruebas y produjo informes periciales sobre esos luctuosos sucesos", indicó.



Romero sospecho que sería una estrategia de alguien que se siente presionado por la coyuntura.



Sin embargo, dijo que no le preocupa ese tipo de declaraciones que caen por su propio peso y recordó que los cooperativistas mineros despojaron de sus armas reglamentarias al edecán y lo mostraron.



Para el Ministro de Gobierno la Fiscalía tuvo suficiente tiempo para aclarar ese caso, pero varios hechos postergan, dilatan y manipulan para armar cosas.



"Tampoco me preocupa porque reitero cuando uno actúa de mala fe cae en su propia trampa, cuando uno no tiene nada que esconder está tranquilo, nosotros estamos tranquilos", afirmó.