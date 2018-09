Abogado de familia de Sebastián pedirá cambio de fiscal porque no pidió detención de médico asistente

28/09/2018 - 20:13:52

Santa Cruz, (ABI).- El abogado de la familia del niño Sebastián Justiniano, Felipe Hurtado, informó el viernes que pedirá el cambio del fiscal José Parra, que atiende el caso del menor víctima de una mala praxis, porque no solicitó la detención preventiva de la médico asistente, Isis Llapiz, quien participó de la cirugía en la que se extirpó al pequeño un riñón sano.



"Nos parece a nosotros que no ha sido justo con la aplicación de la norma, ella ha obstaculizado la investigación porque no aportó nada queremos que lo cambien a Fiscal no nos parece justo que aplique una situación favorable para una y desfavorable para otro", dijo a los periodistas.



Hurtado consideró que existe responsabilidad de la doctora que acompañaba al cirujano Róger Moreno en las dos intervenciones en las que se extrajeron los dos riñones de Sebastián, porque que ella habría realizado la incisión en el primer procedimiento que derivó en la extirpación del órgano derecho y no el izquierdo que era el afectado por cáncer.



El jurista también criticó a la galena por no aportar al restablecimiento de Sebastián y volcar toda la responsabilidad sobre Moreno, quien en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Obrero por una afección cardiaca y con un mandamiento de detención preventiva que debe cumplir en la cárcel de Palmasola.



Hurtado dijo que para el próximo lunes está prevista la declaración ampliada de Moreno y la audiencia de apelación en el que su defensa pide dejar sin efecto la aplicación de medidas cautelares para defenderse en libertad.



Por su parte, el fiscal cuestionado afirmó que la declaración presentada por la profesional a través de un memorial es testifical y aporta a la investigación con la ratificación de que Moreno habría reconocido su error al extirpar el órgano equivocado.