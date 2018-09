Romero: Amnistía es un gesto generoso de Morales para fortalecer la unidad de los bolivianos



28/09/2018 - 20:12:13

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el viernes que la amnistía que declaró el presidente Evo Morales a favor de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, es un gesto generoso para fortalecer la unidad con miras al proceso post La Haya.



"Es un gesto generoso del presidente, pero dicen algunos que no son culpables, la amnistía no está estableciendo culpabilidad o no, lo que está haciendo es dejar sin efecto cualquier proceso en curso", dijo en conferencia de prensa.



Romero explicó que se necesita fortalecer al pueblo boliviano, a sus principales representantes a los expresidentes y a los cancilleres para la etapa post La Haya cuando se construirá una historia diferente entre Bolivia y Chile.



Indicó que, tras la amnistía, los procesos en curso sobre Petrocontratos y Quiborax pasan a un "segundo plano", porque se necesita que los expresidentes se dediquen con prioridad a los pasos siguientes en la demanda marítima.



"El fallo recibiremos con expectativa, esperanza y confiamos que será favorable a Bolivia", indicó.