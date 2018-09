Facebook detectó un problema de seguridad que afecta a casi 50 millones de cuentas



28/09/2018 - 17:58:15

rt.- Facebook informó este viernes en un comunicado haber descubierto "un problema de seguridad" que pudo afectar a "casi 50 millones de cuentas". "Nos tomamos esto muy en serio y queremos que todos sepan lo que sucedió", reiteró la red social.



Según se explica en la misiva, la compañía descubrió el pasado 25 de septiembre que atacantes informáticos se aprovecharon de una vulnerabilidad en el código de Facebook que afectó la característica "Ver como", la cual permite a los usuarios ver una simulación de cómo ven su biografía otros usuarios.



"Esto les permitió robar "tokens" [monedas] de acceso de Facebook que luego podrían utilizar para hacerse con cuentas de personas", resalta el documento.



Estas monedas son el equivalente a las claves digitales que mantienen a los usuarios conectadas a la aplicación, así no se ven obligados a introducir su contraseña cada vez que deseen ingresar.



Acción inmediata



Facebook ha asegurado que "solucionó la vulnerabilidad" y tomó varias medidas inmediatas para "proteger la seguridad de las personas". Obligó a unos 90 millones de usuarios a "volver a iniciar su sesión" o cualquiera de sus aplicaciones asociadas y envió una notificación a cada una de ellas explicando lo sucedido.



Asimismo, restableció las "tokens" de acceso de los casi 50 millones de usuarios afectados y desactivó temporalmente la función "Ver como", mientras se lleva a cabo una "revisión de seguridad exhaustiva".



"Aún tenemos que determinar si estas cuentas [afectadas] se usaron incorrectamente o si se accedió a su información. Tampoco sabemos quién está detrás de estos ataques ni dónde están ubicados", subraya la red social.



Facebook lamentó el inconveniente y reiteró que la privacidad y seguridad de los usuarios es "increíblemente importante". Además, ha dejado en claro que pese a la falla de seguridad "no es necesario que nadie cambie sus contraseñas". No obstante, aconseja a quien ha tenido problemas de acceso visitar la sección de ayuda y cerrar todas las sesiones abiertas de la aplicación en las opciones del menú "Configuración".