Cocaleros de Cochabamba ratifican apoyo a candidatura de binomio Evo-Álvaro para comicios de 2019



28/09/2018 - 17:15:23

San Benito, (ABI).- El XIV Congreso Ordinario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba culminó en el municipio de San Benito y ratificó el respaldo del sector cocalero a la postulación del binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, para los comicios generales de 2019, informó el viernes el titular del presídium de ese evento, Luis Cutipa.



"Este magno congreso le dice que usted siga como candidato a presidente y como candidato a vicepresidente, compañero Evo y compañero Álvaro. Este congreso ha ratificado en consenso", dijo al dar lectura de las resoluciones de ese evento que se desarrolló en el Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



Además, Cutipa manifestó que en la cita sindical se reeligió también a Morales como presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.



A su turno, el jefe de Estado agradeció por las resoluciones del congreso ordinario y anunció que su labor más inmediata será trabajar en el cumplimiento de la "Agenda patriótica 2025".



"Agradecer compañeros de base. No vamos a defraudar. No solamente no se trata de defraudar al trópico, a Bolivia, ahora tenemos la responsabilidad de no defraudar al mundo entero, a los movimientos sociales, al pueblo", enfatizó.



El mandatario estará acompañado en su gestión al frente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por Andrónico Rodríguez (Vicepresidente) y Julián Cruz Veizaga (Secretario de Hacienda), entre otros.