Bolivia busca implementar sistema satelital para lectura del consumo de gas domiciliario



28/09/2018 - 12:48:39

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el viernes que se busca adquirir medidores inteligentes que envíen información satelital en tiempo real para registrar el consumo de gas domiciliario en el país.



Según Sánchez, la iniciativa busca evitar que personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realice las visitas mensuales regulares que hace para registrar el consumo de gas domiciliario.



"Estamos interesados en la adquisición de medidores inteligentes del consumo de gas natural domiciliario, que funcionan a través de un chip que se conecta al medidor domiciliario y que envía información satelital en tiempo real, con lo que no es necesaria la visita de personal a realizar la lectura mensual, si no que desde una computadora se sabe el consumo de cada casa, industria o comercio", explicó, citado en un boletín institucional.



Sánchez se refirió al tema tras una reunión con el presidente de la empresa italiana Pietro Fiorentino, Pablo Nardi, en Santa Cruz, donde se analizó la posible compra de los medidores inteligentes.



El Ministro de Hidrocarburos dijo que, con la implementación del moderno sistema, Bolivia estará a la vanguardia en la utilización de ese tipo de tecnología en la región, que ya solo es utilizada en Estados Unidos y Europa, principalmente.



No obstante, dijo que las aspiraciones bolivianas no se quedan solo en la adquisición del sistema, sino que se quiere, en un futuro próximo, implementar una fábrica para la elaboración de medidores inteligentes.



"Iniciaremos con una prueba piloto desde noviembre en El Alto, durante tres meses aproximadamente, y si la prueba piloto tiene éxito, trabajaremos para consolidar una sociedad de la mano de una empresa líder mundial en el rubro para la instalación de una fábrica de medidores inteligentes, que serían utilizados primero en el país y, luego, comercializados en los países de la región", señaló.