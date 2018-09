JICA dona $us 39 millones para pavimentar el tramo Okinawa - Parque Industrial

28/09/2018 - 12:07:33

El Día.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) logró obtener en favor del país la donación por 39 millones de dólares otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) destinados a la pavimentación de la “Carretera Okinawa – Parque Industrial, Tramo I: Okinawa I – Okinawa II” de 19,1 kilómetros de longitud.



Esta vía forma parte del proyecto carretero que vincula el Municipio de Okinawa con el Parque Industrial en el departamento de Santa Cruz.



La cooperación financiera no reembolsable se materializó a través de un acuerdo de donación suscrito este viernes entre la Ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado Noya, y el represente de JICA en Bolivia, Manabu Ohara, en presencia del Presidente Evo Morales.



El proyecto de mejoramiento de la carretera desde Okinawa hasta el Parque Industrial (Santa Cruz) en una longitud de 62,84 kilómetros, coadyuvará a la comercialización agrícola del Norte Cruceño y en particular de ese Municipio caracterizado por ser un importante productor de trigo, soya, maíz, arroz, algodón, verduras y cítricos en menor escala. Según datos del INE (2012) más de 12.482 personas habitan este Municipio de la provincia cruceña de Warnes, de las cuales un gran número de familias se dedican exclusivamente a la agricultura.



El tramo carretero Okinawa – Parque Industrial se vincula con la Ruta 10 de la Red Vial Fundamental que conecta el Norte Cruceño con el departamento del Beni. Además el tránsito vehicular comercial tendrá salida hacia Brasil, Chile, Perú y Argentina a través de los Corredores Bioceánico y Norte – Sur que tiene Bolivia.



Tramos del Proyecto



Según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo el proyecto de pavimentación de la carretera se ejecutará en 3 tramos.



El primer tramo, Okinawa I – Okinawa II (19,1 Km) será financiado por la donación de JICA y ejecutado por este organismo de cooperación.



El segundo tramo, desde Okinawa II hasta Okinawa III (15,6 Km) será financiado y ejecutado íntegramente por la Gobernación Cruceña.



El tercer tramo, Okinawa III – Santa Cruz (Parque Industrial) de 28,14 kilómetros será ejecutado con recursos de financiamiento a ser gestionados por la Gobernación de Santa Cruz.



Con datos del Ministerio de Planificación