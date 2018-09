Padres de familia bloquean junto a sus hijos preocupados por presuntos raptos



28/09/2018 - 12:02:01

Erbol.- Padres de familia, de unidades educativas de la zona Sur de Cochabamba, instalaron junto a sus hijos un bloqueo en la avenida 6 de Agosto, en demanda de mayor seguridad, puesto que están preocupados por informaciones de raptos de niños, reportó radio Kancha Parlaspa.



"Nosotros tenemos que bloquear con nuestros hijos, no hay guarderías, el Gobierno no se ocupa de guarderías, se ocupa de puentes, sigue haciendo puentes y no se ocupa de lo elemental, que es su ciudadanía", dijo una de las dirigentes.



Los padres de familia de esta zona cochabambina ya bloquearon esta vía con el mismo pedido, sin embargo, insisten con la protesta para que se incremente la seguridad.



"La realidad es que de las escuelas están raptando niños (...) Se están llevando nuestros hijos directo a México por el tráfico de órganos", dijo la representante.



No obstante, la dirigente reconoció que no hubo casos de rapto en su zona. Señaló, sin embargo, que "corren las noticias" sobre los robos de niños y que los padres quieren prevenir antes de lamentar.



La Policía ya alertó en reiteradas ocasiones que personas inescrupulosas están haciendo correr rumores en redes sociales sobre el robo de niños, para generar paranoia en la población. Pidió no hacer caso ni compartir esa desinformación.