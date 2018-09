Tras ocho horas de audiencia, Kavanaugh espera decisión del Senado de EE.UU.



28/09/2018 - 10:41:40

VOA.- Luego de más de ocho horas, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado levantó la audiencia en la que testificaron el nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh y una mujer que lo acusa de agredirla sexualmente cuando eran adolescentes.



El Comité tiene programado votar sobre la confirmación del juez Kavanaugh este viernes en la mañana, a menos que los republicanos decidan posponerla.



Ya el senador republicano Bob Corker aseguró que votaría por la confirmación del juez está "calificado para servir". Si bien aseguró que requería valor lo hecho por Ford hoy, aseguró que no presentó ninguna evidencia para corroborar su denuncia.



Sin embargo, para el senador republicano Jeff Flake es una decisión difícil y pidió poder "procesar la información" para poder tomar una decisión.



Un combativo y emotivo Kavanaugh se defendió enérgicamente y con duras palabras de las acusaciones de abuso sexual en su contra que han obstaculizado su confirmación como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.



Kavanaugh descartó su declaración preparada que había suministrado al Comité Judicial del Senado y dijo al panel que lo que iba a decir lo escribió él solo el miércoles por la noche.



Asegurando que su reputación ha sido "total y permanentemente destruida", dijo que "Este proceso de confirmación se ha convertido en una desgracia nacional" y que se "ha reemplazado el consejo y el consentimiento con la búsqueda y la destrucción".



Kavanaugh culpó a un "frenesí de la izquierda" que ha "buscado algo, cualquier cosa para destruir mi nominación".



“Esto ha destruido mi familia y mi buen nombre. Un buen nombre construido a lo largo de décadas de servicio público", dijo, señalando que las acusaciones son parte de un "calculado golpe político".



Después de la audiencia, cuatro senadores que no habían tomado su decisión firme sobre la confirmación de Kavanaugh se reunieron en privado. Los votos de los republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski y Jeff Flake, junto con el demócrata Joe Manchin, son considerados decisivos para esta elección.



En su caso, la senadora demócrata Heidi Heitkamp alabó la valentía de Ford por comparecer ante el comité y aseguró que el testimonio de Kavanaugh también fue importante. Sin embargo, señala que necesita "procesar completamente" las audiencias de hoy.



Heitkamp asegura que una investigación del FBI debería realizarse para "brindar más claridad" a las acusaciones.



Ashley Kavanaugh escucha a su esposo, el candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos Brett Kavanaugh, testificar ante una audiencia de confirmación del Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington, EE.UU., el 27 de septiembre de 2018. REUTERS / Jim Bourg.

El nominado a la Corte Suprema, advirtió enfáticamente que las consecuencias de lo que sucedido con su proceso "se sentirán por décadas", y prometió que "el coordinado y bien financiado esfuerzo para destruir mi buen nombre...no hará que me retire"



Por un momento dominado por la emoción y casi a punto de las lágrimas, el juez de apelaciones que aspira a la Corte Suprema estadounidense prometió que no se retirará. "Podrán a lo mejor derrotarme en la votación, pero no lograrán que me retire", prometió a sus opositores.



Kavanaugh parece casi llorar mientras dice que sus hijas le dijeron que rezara por la doctora Ford anoche.



Reitera una parte clave de su defensa, que no es cuestionar que Ford fue agredida sexualmente, sino decir categóricamente que no fue él.



Defiende su récord tanto en la rama ejecutiva del gobierno como en la judicatura, diciendo:"He manejado algunos de los casos más importantes para la libertad del pueblo estadounidense".



Sobre las acusaciones de la doctora Ford afirma "Nunca le he hecho eso a ella ni a nadie", dice."Es posible que nos encontremos en algún momento en algunos eventos, pero no recuerdo eso", apuntó.



Aseguró que no vió la audiencia de Ford, pues estaba preparando la suya.



Menciona los calendarios que ha presentado al comité, que según él documenta el verano de 1982, cuando se produjo el presunto asalto, y señala, nuevamente con la voz quebrada, que aprendió de su padre a llevar récord de sus actividades de esa manera.



A diferencia de día anteriores declara que las entradas del calendario sugieren que estuvo fuera de la ciudad la mayoría de los fines de semana en el verano de 1982, y sugiere que su acusadora ha alegado que la fiesta a la que fue atacada ocurrió durante un fin de semana.



Ford no ha especificado el día en que ocurrió el asalto.



Él reconoce que los calendarios no están completos ya que no lo muestran asistiendo a la iglesia todos los domingos."Ir a la iglesia los domingos era como cepillarme los dientes, automático. Sigue siendo".



Reconoce que los calendarios lo muestran asistiendo a fiestas durante los días de semana, pero sugiere que la lista de asistentes no coincide con la lista de personas que Ford dijo que estuvieron presentes en el evento en el que fue asaltada.



Kavanaugh dice que los calendarios no se pueden ver como prueba abrumadora, pero agrega: "Son otra pieza de evidencia de las que he presentado para que consideren".



La declaratoria inicial de Kavanaugh también incluye memorias de sus tiempos en la escuela secundaria. Reconoce que bebía, pero aclara "Hay una línea brillante entre beber cerveza, que con gusto lo hago y abrazo totalmente, y el asalto sexual...nunca he cometido asalto sexual".



El nominado a la Corte Suprema concede que como estudiantes de secundaria a veces él y sus amigos hacían cosas tontas y ridículas, y señala que él y sus amigos se han avergonzado al leer sus libros de memorias de fin de año. Sobre una referencia a una chica en uno de esos libros, que según Kavanaugh la prensa ha interpretado como algo sexual, dijo que lo siente por ella por la referencia.



Reitera que no tuvo relaciones sexuales hasta muchos años después de salir de la universidad y señala que interiormente estaba orgulloso de ello.



Kavanaugh también criticó a los demócratas en el Comité, describiendo las maneras que dice han destruido su vida. "Me encanta enseñar leyes, pero gracias a lo que algunos de ustedes en el Comité quizás nunca más podré hacerlo", dice.



Asegura que le encanta ser entrenador de basketball con el equipo de su hija, "Me gusta más de lo que nunca he hecho en mi vida, pero gracias a algunos han desencadenado en este lado del Comité, tal vez nunca podré entrenar de nuevo".



​"Vivimos en un país dedicado al proceso debido y al estado de derecho. Eso significa considerar seriamente las acusaciones. Pero si una acusación de hace 36 años, es suficiente para destruir la carrera de una persona hemos abandonado el debido proceso", señaló el juez Kavanaugh, antes de jurar ante Dios y la nación que es inocente de esta acusación.



Durante su intercambio con Rachel Mitchell, la fiscal que también interrogó a la acusadora de Kavanaugh, Christine Blasey Ford, el juez describió a su amigo Mark Judge, de quien Ford ha dicho fue el otro chico presente cuando ocurrió el presunto asalto sexual, como "un gran tipo divertido", que ha luchado contra la adicción pero con quien dice que no ha hablado "en un par de años".



Afirma que conoce a casi todas las personas que la doctora Ford menciona en su acusación como que estuvieron presentes en el momento del supuesto asalto, y se defiende a una insinuación de la senadora demócrata Dianne Feinstein de por no solicitar que el FBI investigue las acusaciones en su contra.



Dice que quiso comparecer de inmediato ante el Comité al día siguiente que se hizo pública la denuncia de Ford. Insiste que las acusaciones en su contra hechas por tres mujeres son falsas, y especialmente a la última la calificó de "una broma, una farsa".



Sobre Judge, su abogada Barbara Van Gelder, aseguró este mismo jueves en la trade que "no recordaba los eventos" descritos por la profesora Ford y que no "quiere comentar sobre estos eventos públicamente".



La abogada explicó que su cliente está dispuesto a responder "preguntas escritas, y lo ha hecho. Además, está dispuesto a participar en una investigación confidencial de búsqueda de los hechos."