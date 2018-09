Chile: Canciller Ampuero no asistirá a la lectura del fallo de La Haya por decisión presidencial

28/09/2018 - 09:17:41

La Tercera.- El ministro de Relaciones Exteriores se quedará en Santiago y verá la resolución de la Corte en La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera.



Pese de haber confirmado su asistencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, no estará presente el lunes en la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el marco de la demanda marítima de Bolivia contra Chile.



Por decisión presidencial, el canciller se quedará en Santiago y seguirá el veredicto desde La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera. De esta manera, el agente Claudio Grossman será el representante chileno ante la Corte.



“Consideramos que es más importante estar en Chile junto al Presidente”, acotó el titular de Exteriores al bajarse del avión que lo llevó hasta Washington D.C, Estados Unidos.



Fuentes de Gobierno aseguraron que está determinación se enmarca en el diseño comunicacional elaborado estos últimos días.



Cabe recordar que el Presidente Evo Morales confirmó esta semana su presencia en la CIJ junto a otros ex presidentes bolivianos.