Va a Walmart con $50 y el gerente le regala más de $us 1,000 para las víctimas de Florence

28/09/2018 - 09:14:07

El Diario NY.- Shelli Trench, que vive en Garner, Carolina del Norte, compartió esta historia inspiradora después de visitar su Walmart local para comprar suministros para las personas afectadas por el huracán Florence.



Esto es lo que Shelli escribió en Facebook:



“Dejé agua y pañales en el refugio de Garner Magnet High School. Mientras estaba allí, les pregunté cuál era su mayor necesidad y la respuesta fue que necesitaban ropa. Habían acogido a gente de distintas partes y podemos ofrecerles duchas con agua caliente, pero no tenemos ropa limpia para ellos. Necesitamos camisetas y ropa interior “.



Shelli tenía alrededor de $50 dólares que podía gastar, así que se dirigió a la única tienda abierta en la zona, el Walmart en Garner, Carolina del Norte.



La mujer entró y preguntó si podía hablar con el gerente, esperando poder obtener algún tipo de descuento y poder comprar cuanto más mejor con esos $50 dólares.



La respuesta que obtuvo fue mejor que un simple descuento.



Cuando Jeff Jobes, el gerente de turno, se enteró de la difícil situación de las personas en el refugio, no ofreció un descuento. En cambio, agarró un carrito de compras y me dijo que lo llenara. Él se encargaría de todo



El gasto fue de $ 1,251 dólares y se pudieron entregar 254 prendas de ropa a los acogidos en el refugio Garner High porque Jeff, el gerente, ama a su comunidad y lo demostró con sus acciones.



Pero no es lo único que hizo Jeff, su buena fe aún no había terminado.



Después de entregar la ropa, el refugio admitió que también le vendrían bien tener fruta y refrigerios para poder alimentar a las pesonas.



La mujer le escribió a Jeff y 30 minutos después, tenían ya listos cajas y cajas de manzanas, naranjas y plátanos. También barritas energéticas y galletas.



Mi camioneta estaba cargada en la parte superior.



El derroche de amor y apoyo de Walmart en Garner es increíble, dijo la mujer a the Good Network.