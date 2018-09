Licencia: vence plazo para que clubes presenten documentos



28/09/2018 - 07:50:20

Página Siete.- La mayoría de los clubes de la División Profesional presentaron la documentación completa para acceder a la licencia de clubes que exige la Conmebol, informó la Federación Boliviana de Fútbol. La autorización es a nivel nacional e internacional en 2019.



Omar Dorado, gerente de licencias de clubes de la FBF, explicó ayer que las instituciones a la que les falta completar los requisitos, deben hacerlo durante esta jornada.



Dorado no quiso precisar los nombres de los clubes que aún deben cumplir con los requerimientos ya que la información es “confidencial”.



“Existe una serie de etapas que se realizan para recibir las solicitudes de licencias de los clubes, en el momento estamos pidiendo que complementen alguna documentación que les falta y el plazo final es este viernes”, comentó Dorado.



El funcionario de la FBF explicó que una vez que se tenga las 14 carpetas de los clubes, se pasará las mismas a una comisión de auditoria y de técnicos expertos de la entidad federativa para que realicen una evaluación y preparen un informe que será devuelto a Dorado.



“Una vez que me devuelvan las carpetas, yo pasaré las mismas a la OPI (Órgano de Primera Instancia), que es donde se establecerá si se concede o no la licencia. Conmebol busca que los clubes ingresen en una etapa de profesionalización y que no se deje nada al azar”, resaltó el dirigente. A Dorado se le consultó cuáles habían sido las principales dificultades que tuvieron los clubes a momento de presentar su documentación, pero el funcionario se disculpó nuevamente de dar a conocer mayores detalles y repitió que esos “temas son confidenciales”.



“No puedo opinar de Real Potosí ni de nadie, en el último congreso de Buenos Aires nos dieron información que varios clubes en España dejaron de ser profesionales por incumplir con varios puntos que se requieren, la situación es seria y las entidades no pueden pasarla por alto”.



Entre los requisitos que deben cumplir los clubes están la presentación de su estado financiero anual auditado de las gestiones 2017 y 2018 y el presupuesto (lo que pretenden invertir) de 2019.



Además, las entidades están obligados a tener un equipo femenino y darles las condiciones de trabajo para que puedan entrenar en canchas adecuadas.