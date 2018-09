DT Ferrufino ensaya cinco cambios para el cotejo ante Real Potosí



28/09/2018 - 07:48:03

Los Tiempos.- Para el técnico de Aurora, Marcos Ferrufino, queda claro que el partido del domingo (15:00) frente a Real Potosí es clave, por lo que en la primera sesión de fútbol que se realizó ayer en el estadio Félix Capriles mostró que tendrá cinco variantes en el once titular.



En la práctica de ayer, el DT mantuvo el esquema de juego (5-3-2) que presentó en el cotejo ante Destroyers, donde cayó por la mínima.



Los cambios que se anticipan se dan en el mediocampo y en el ataque dejando en evidencia que el trabajo no está colmando las expectativas.



Tras la práctica, Ferrufino aseguró que el once que ensayó, puede no ser el definitivo y podrían darse otros cambios.



“Todavía, vamos a ver el día de mañana (por hoy), definiremos cuál va a ser el plantel para el domingo”, aseguró.



Si bien aún no se conoce la sanción del portero Agustín Cousillas, esta es una de las variantes que probó el técnico del Equipo del Pueblo.



La línea de defensa se mantendrá con Iván Huayhuata, Ronny Jiménez, José Fleitas, José Reyes y Caleb Cardozo.



El mediocampo será totalmente distinto respecto a la fecha anterior, puesto que ayer se ensayó con Amilcar Velasco, Erick Cano y Brayan Aranibar.



En el ataque, el único que está seguro es el argentino Matías Vicedo, mientras que su acompañante aún no se define, puesto que ensayó primero con Edwin Alpire y luego con Vladimir Castellón.



Además de estos cambios que podrían ser los más probables para el partido del fin de semana, el técnico realizó algunas variantes posicionales que podrían implicar otras alteraciones más.



Asimismo, se confirmó la ausencia de Charles da Silva y César Lamanna, quienes aún están en fase de recuperación.



Falta definición



“Siempre se puede mejorar, pero por ahí tenemos el problema de que no estamos convirtiendo las opciones que tenemos frente al arco y eso queremos trabajar”, sostuvo el técnico.



En este sentido, por los errores que se dieron en fechas pasadas, Ferrufino consideró a principio de semana que algunos juveniles podrían ser considerados en el primer plantel, aspecto en el que ya comenzó a trabajar.



“Estamos en eso, estamos trabajando con alguna gente joven de divisiones menores. Ahora trataremos de pensar en lo que es el domingo que es un partido difícil. Estamos probando, queremos darle oportunidad, vamos a verlo todavía”, explicó.



Aurora enfrenta a un rival directo por el descenso indirecto, por lo que está obligado a sumar las tres unidades en disputa.



En caso de darse una derrota, el Equipo del Pueblo puede complicar sus opciones de cara a la segunda rueda del torneo.



En la tabla acumulada, el Celeste valluno ocupa el penúltimo lugar y está en zona de descenso indirecto su rival, Real Potosí, tiene un punto de ventaja.







TRD EMITE DOS FALLOS CONTRA AURORA



El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió dos fallos en contra del club Aurora. Los jugadores William Gomes y José Carlos Muñoz fueron los que demandaron al elenco y se beneficiaron con el dictamen.



En el caso de Gomes, la deuda asciende a 2.934 dólares, mientras que en cuanto a Muñoz el fallo le favorece con un monto aproximado de 3.000 dólares.



Según el TRD, el club Aurora tiene 30 días para ser efectivo el pago de ambas deudas; sin embargo, la dirigencia del Celeste adelantó que se apelará la determinación que se emitió en ambos casos.