Baldivieso es el preferido por los hinchas en la web para dirigir Oriente



28/09/2018 - 07:47:04

Diez.- Julio César Baldivieso se impuso en las preferencias de los hinchas en el portal de DIEZ para dirigir a Oriente Petrolero. El equipo refinero busca al reemplazante de Juan Manuel Llop, que dejó el cargo la semana pasada. "Baldi", con el 28%, ganó en el sondeo a la dupla Luis Marín Camacho - Marciano Saldías (24%), ambos dirigen actualmente al primer plantel de manera interina.



"Estoy sorprendido y agradecido con los hinchas de Oriente, porque me imagino que son ellos los que han votado. Siempre lo dije que uno de mis objetivos es dirigir a un club grande de Santa Cruz, espero que algún día se dé", afirmó el cochabambino a DIEZ. Aclaró que no tuvo ningún acercamiento con la dirigencia de la institución refinera.



Baldivieso, que dirigió a la selección boliviana y a la de Palestina, entre otros clubes nacionales, indicó que estaría "encantado" en tomar las riendas del club albiverde. "No tendría problemas en dirigir a Oriente, pero uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así que esperaré el momento", agregó.



La dirigencia de Oriente anunció que se conocerá el nombre del próximo entrenador el domingo, por lo que actualmente baraja nombres de directores técnicos nacionales y extranjeros. Entre los que suenan están el cruceño Ronald Arana y el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez.