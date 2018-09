Universitario con tres cambios en su 11 inicial



28/09/2018 - 07:45:44

Correo del Sur.- Los retornos de Jefferson Lopes, Carlos Balcera y Jorge Ayala al equipo titular, serán las principales novedades en Universitario para recibir mañana a Destroyers, por la última fecha de la primera rueda del Torneo Clausura.



Ayer, en la práctica sostenida en el estadio Patria, el DT Adrián Romero armó el posible onceno titular para enfrentar este sábado al Canario, en el estadio Patria.



En la sesión, el estratega estudiantil alineó en el equipo A a Lopes, Balcera y Ayala, que no jugaron la pasada fecha frente a Guabirá, en el Tahuichi.



El defensor brasileño retornará a la zaga defensiva luego de haber superado una contractura a nivel del aductor que lo dejó fuera ante The Strongest y Guabirá; de ser ratificado, jugará su segundo partido en el campeonato.



En el caso de Balcera, el chuquisaqueño volverá a correr por la banda derecha tras haber sido suplente la pasada fecha, por decisión técnica.



Ayala, por su parte, cumplió con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y volverá a la titularidad, pero no en la defensa o la banda izquierda –como lo vino haciendo–, sino en la zona de contención, tras una destacada actuación que tuvo ante el Tigre, en La Paz.



Con estas variantes, la “U” formaría este sábado con Iván Brun en el arco; Balcera, Lopes, Jorge Cuéllar y Ricardo Verduguez en la defensa; Marcos Andia, Ayala, Rodrigo Borda y Leandro Maygua en el mediocampo; Pablo Salinas y Oscar Díaz en la delantera.



El de mañana será el primero de los cuatro partidos consecutivos que Universitario afrontará en condición de local y la mira del cuerpo técnico cambiarlo por un triunfo.



“Es un partido sumamente importante y tenemos que sumar un triunfo a como dé lugar”, manifestó el entrenador estudiantil tras la práctica de ayer.







Docentes mantendrán sus cargos en el directorio



La renuncia de los representantes del sector docente al club Universitario parece no ser un tema cerrado.



Ayer, el presidente de la Federación Universitaria de Docentes, Benigno Rojas, informó que no se aceptó la renuncia de Germán Gutiérrez (presidente ejecutivo), Jaime Oña (primer vicepresidente), Juan José Blacutt y Rubén Azurduy (comisión técnica y médica), quienes el martes dieron un paso al costado del directorio.



Al momento de rechazar su renuncia, los ratificó como representantes de los docentes en la directiva del club.