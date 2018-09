Toninho ya no es prestado, el Rojo lo compra oficialmente

28/09/2018 - 07:44:26

Opinión.- A través de un comunicado oficial, la directiva roja anunció ayer el acuerdo al que arribaron con sus contrapartes de Oriente Petrolero para adquirir la totalidad del pase de Carlos Antonio Melgar, volante cruceño que debía retornar a filas refineras tras la conclusión del actual torneo Clausura y que el domingo anterior anotó el gol de la victoria valluna (1-0) ante Sport Boys en el estadio Félix Capriles.



El jugador estuvo ausente en la recta final del torneo Apertura por una lesión de larga duración que había sufrido en su rodilla izquierda. Aun viéndose obligado a caminar en muletas, Toniño acompañó al equipo en la definición del título ante The Strongest, en el estadio Patria de Sucre, el miércoles 6 de junio de este año. La alegría fue completa después de que el Hércules valluno gritara campeón ante el Gualdinegro.



El jugador de 23 años lleva seis goles marcados en 23 partidos jugados entre el Apertura y el actual Clausura. Cuatro dianas llegaron en la primera parte del año. El remanente, en este semestre.



Melgar no pudo jugar el domingo 19 de agosto de este año por la séptima jornada del certamen cuando Wilster visitó a Oriente en Santa Cruz. La razón fue que el club aviador no le pagó al Refinero 3 mil dólares de cláusula contractual.



Hoy, esa situación ya no es un obstáculo para el vigente campeón nacional que ocupa actualmente la tercera posición de la competición. Además, el jugador preparará su tercera participación internacional consecutiva.



El ex Oriente y exPetrolero de Yacuiba formó parte de las incursiones del equipo en la fase tres de la Copa Libertadores y la segunda ronda de la Copa Sudamericana, este año.



En ambas instancias, el equipo terminó eliminado tras caer por penales ante Vasco da Gama de Brasil en el Patria de Sucre y Deportivo Cuenca de Ecuador en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



La adquisición oficial de Melgar forma parte de los proyectos que la directiva roja tiene pensados para su nuevo ciclo, que durará hasta el 2020. El miércoles, el presidente Gróver Vargas anunció que Mauricio Soria será el director de las divisiones menores del club.



Ayer, compró la ficha de Melgar como parte de la estructuración del plantel que va a encarar la Copa Libertadores 2019 en fase de grupos, como Bolivia 1.



El volante creativo llegó a filas cochabambinas, a principios de este año, con el aval del director técnico Álvaro Peña. Ante el buen momento del argentino Cristian Chávez, el brasileño Serginho, los nacionales Fernando Saucedo, Cristian Machado y Jorge Ortiz, Toniño tuvo que luchar mucho por un lugar en el onceno.



Cuando la oportunidad se le presentó, Melgar aportó con asistencias y goles. El cruceño recibió elogios de compañeros, el cuerpo técnico y la hinchada aviadora.



En la actual coyuntura, Carlos Antonio y el cuadro rojo buscarán el bicampeonato nacional.