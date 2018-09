Blooming afina puntería para recibir a The Strongest

28/09/2018 - 07:43:11

EL Día.- Aprovechar las ocasiones de gol es la prioridad del equipo celeste que se entrenó la tarde de ayer en la sede del km 7 al norte. Blooming viene de una seguidilla de problemas en la definición que le pasó factura en algunos resultados, y eso han tratado de mejorar en las prácticas durante esta semana, ya pensando en el compromiso del domingo cuando enfrente al puntero del campeonato The Strongest (28 puntos) en el “Tahuichi” desde las 19:30.



Jugadores. Los jugadores coincidieron que los malos resultados pasan no pero el juego sino por la definición. "Creamos muchas situaciones de gol pero nos falta definir, eso estamos trabajando esta semana porque el domingo tenemos que sumar los tres puntos", indicó el zaguero Juan Pablo Rioja.



Sobre el rival. El mediocampista, Edwar Vaca, indicó que el domingo será un partido difícil por el buen momento y la buena ubicación en la tabla de posiciones que se encuentra el equipo del "tigre". "Queremos sumar con una victoria porque además no queremos que se alejen de la tabla, va a ser un poco difícil porque ellos tienen buenos jugadores, pero estamos preparados para afrontar el partido", agregó el mediocampista que en los últimos partidos ingresa en reemplazo del capitán Joselito Vaca.



Baja por lesión. El único que se encuentra al margen del equipo es el central Cristian Coimbra. El médico del club, Wilson Catorceno, informó que el central sufrió un esguince de tobillo izquierdo de segundo grado, lesión que se produjo en una práctica de fútbol. El médico estima que la lesión sea superada en siete días.

Rioja es el apuntado para cubrir su lugar, "estoy preparado para jugar en cualquier momento, estoy contento por los minutos que me está dando el profesor y todo dependerá de él", concluyó Rioja.