Salud: Conclusiones de Encuentros no serán tomados en cuenta

28/09/2018 - 07:40:14

El Diario.- La Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y Médicos anunciaron que las conclusiones del Encuentro por La Salud y La Vida no serán tomadas en cuenta, advirtieron que de imponer tales resultados reactivarán las movilizaciones.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Dr. Luis Larrea, afirmó que la inasistencia a Encuentros organizados por el Gobierno fue una determinación responsable de los profesionales y por la población trabajan en una Ley general de Salud.



“No vamos a permitir que los movimientos sociales abusen del poder, no puede ser que una reunión de Masistas decidan el futuro de la salud del País”, manifestó.



Larrea ratificó el rechazo al Encuentro Por La Salud y La Vida y aseguró que en caso de que se pretenda imponer las conclusiones de los encuentros los profesionales en Salud retomarán las movilizaciones y serán las mareas blancas que tomen las calles paceñas.



“Si quieren tenernos en las calles ahí vamos a estar porque nosotros (profesionales en Salud) si vamos hacer respetar nuestra voz”, manifestó.



Señaló que los “Encuentros Sociales” sólo buscan criminalizar el acto médico y no la verdadera mejora de la Salud.