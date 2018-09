Estrenan la línea Morada, la nueva ruta al aeropuerto



28/09/2018 - 07:39:15

Página Siete.- La línea Morada del teleférico, que unirá las avenidas 6 de Marzo (El Alto) y Mariscal Santa Cruz (La Paz), se estrenará hoy. Una de sus características es que se encuentra a cinco minutos del aeropuerto y de esa manera se convierte en una nueva ruta a la terminal aérea.



“La línea Morada tendrá un gran impacto en la interconexión de ambas ciudades, nos transporta de la ciudad de El Alto a La Paz en ocho minutos”, dijo el gerente de la empresa Mi Teleférico, César Dockweiler.



Para celebrar la inauguración de la línea Morada, la empresa de transporte por cable preparó un acto en la estación de Faro Murillo (El Alto) que contará con la participación del presidente Evo Morales.



Dockweiler señaló que la línea Morada es la más rápida del grupo de teleféricos porque avanza seis metros por segundo, a diferencia de las otras líneas que lo hacen a cinco.



El gerente de Mi Teleférico señaló que esta línea es considerada express porque no tiene una estación intermedia como las otras y su capacidad para transportar pasajeros es mayor, pues llega a 4.000, cuando las demás se encuentran en 3.000.



Esta nueva línea tendrá tres estaciones, 16 torres y pondrá en circulación 190 cabinas.



El recorrido de la línea Morada iniciará en la avenida 6 de Marzo y llegará hasta la torre 13, ubicada en el Faro Murillo. En este punto, se encontrará la línea express que permitirá llegar en ocho minutos a la Mariscal Santa Cruz. Ambos tramos demandarán un tiempo de 16 minutos.



Dockweiler indicó que sostuvo reuniones de coordinación con la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y el burgomaestre de La Paz, Luis Revilla, para evitar asentamientos no autorizados de comerciantes en esas estaciones del teleférico.



“Los dos gobiernos municipales están facultando a Mi Teleférico para hacer un control en estos espacios. (…) A través de nuestra guardia privada vamos a salir a la calle para no permitir ningún asentamiento comercial”, dijo.



Dockweiler sostuvo que las negociaciones con los transportistas de El Alto y La Paz no continuaron. Añadió que hasta el momento no hay ninguna línea del transporte público autorizada para acceder a los puntos de parada de las estaciones de la línea Morada.