Revelan imagen del parto de Khloé Kardashian en medio de drama por infidelidad



27/09/2018 - 19:44:39

Quien.- Desde la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians, los secretos de la familia más controvertida del espectáculo comenzaron a revelarse. Tal es el caso de la reciente declaración que Khloé hizo en el último episodio, en el que explicó la razón de por qué extraña estar embarazada.



En el adelanto del próximo capítulo a estrenarse, se revelaron algunos momentos antes del nacimiento de la pequeña True Thompson, todo, en medio del escándalo que perseguía a Khloé, debido a las infidelidades de su pareja , el basquetbolista Tristan Thompson.



Días antes de que naciera su primer hija con la socialité, el jugador de los "Cavs" fue sorprendido con dos mujeres en una situación muy comprometedora , intercambiando besos y caricias.





"Tengo que poder tener bajo control las cosas que puedo controlar", se le escucha decir a Khloé antes de entrar en trabajo de parto.