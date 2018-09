El bochornoso descuido que el príncipe Harry tuvo con Malala



27/09/2018 - 19:40:25

Quien.- En 2014, antes de que el príncipe Harry siquiera se comprometiera con su hoy esposa, Meghan Markle, ya llevaba a cabo actividades relacionadas con sus obligaciones como miembro de la familia real, y fue justo en uno de ellos, que cometió uno de los errores más bochornosos en su carrera.



Recientemente, uno de los organizadores de WE Day, una ONG a favor de la infancia reveló que en 2014, durante el evento anual, el príncipe Harry ofreció un discurso a los asistente, entre los que se encontraba Malala. Una vez finalizado el evento, el organizador los presentó y al momento de tomarles una foto, príncipe Harry rodeó con su brazo a la joven originaria de Pakistán sin saber que este acto va en contra de las costumbres de la religión de Malala.





Al ver esto, la madre de la joven gritó alarmada "No, no, no. No puedes tocarla a menos de que te cases con ella". En ese momento, Harry estaba muy avergonzado y fue inevitable que su rostro lo delatara con tremendo tono rojo.