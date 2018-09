Enamorada Victoria Beckham rendida ante el encanto del bebé de Eva Longoria



27/09/2018 - 19:39:22

Quien.- En repetidas ocasiones hemos visto a Eva Longoria y Victoria Beckham compartir grandes momentos en su vida y una prueba de ello fue la fotografía que compartió la ex Spice Girl en sus redes sociales.



A través de su cuenta de Instagram, Victoria compartió una linda fotografía en la que aparece junto a Eva y a su recién nacido Santiago , a quienes dedicó un lindo mensaje.



“¡Finalmente conociendo a Santi! ¡¡Estoy enamorada!! tantos besos @evalongoria y Pepe !!! xxx ¡Te quiero tanto y no podría estar más feliz por ambos!”, escribió Victoria.





La tierna imagen ha conseguido más de 500 mil likes y cerca de 1500 comentarios de las seguidoras de ambas expresándoles su cariño.



Esta no es la primera vez que la cantante demuestra su amor por la actriz, recién nació Santiago, Victoria le hizo una tierna felicitación a la esposa de Pepe Bastón por su recién llegada a la maternidad.