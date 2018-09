El popular meme del novio distraído cae bajo la mira de las autoridades



27/09/2018 - 19:30:29

Actualidad.- La popular fotografía de un joven que aparta la mirada de su indignada novia para admirar a otra chica ha sido calificada como sexista por las autoridades supervisoras de la publicidad en Suecia.



Nombrada meme del año en abril, la imagen fue utilizada ese mes en un anuncio publicitario de la compañía Bahnhof. En él el novio distraído lleva la palabra "Usted", la novia indignada es "su actual lugar de trabajo" y la chica que atrae la mirada del novio simboliza a la empresa sueca proveedora de Internet.





Esta versión del meme, que presenta a las dos mujeres como lugares de trabajo y al hombre como un individuo, "da la impresión de que los hombres pueden cambiar de pareja cuando cambian de trabajo", comunicó el observatorio sueco de la publicidad, afirmando además que la imagen supone que las féminas son "objetos sexuales".





La entidad criticó tales "roles de género estereotipados y degradantes" y condenó que no añaden valor alguno al anuncio, cuyo objetivo era reclutar vendedores, ingenieros y diseñadores. Sin embargo, el "ombudsman" no puede imponer sanciones al respecto, pues la industria publicitaria sueca es autorregulada.



La compañía se pronunció al respecto. "Todos los que siguen la cultura del meme y de Internet saben cómo se usa e interpreta el meme. En este contexto, a menudo es irrelevante [si alguien es] hombre, mujer o de género neutral", cita The Local un comunicado de la empresa.