20 aniversario de Google: ¿cuáles son los doodles sobre América Latina más populares?



27/09/2018 - 19:28:37

BBC.- Google celebra su 20 aniversario: son dos décadas resolviendo las dudas de muchos y ayudando a encontrar información.



Y en este tiempo, una de sus creaciones más llamativas y populares son los doodles, las ilustraciones con las que celebra fechas, lugares y sobre todo personas importantes de la historia.



Hablamos de los famosos doodles.



10 cosas que tal vez no sabías de Google, el buscador más usado del mundo que cumple 20 años



Google hizo una lista sobre los doodles más destacados en redes sociales, cobertura de medios y relevancia cultural.



¿Sabes cuáles fueron los más populares en relación a América Latina?



Aquí te dejamos los primeros 5.

5. El Chavo



¿Viste el Chavo del 8 cuando eras niño?





En 2016, Google homenajeó con un doodle a El Chavo del 8, uno de los personajes televisivos más famosos de México y cuya popularidad trascendió las fronteras y se volvió conocido en varios países de América Latina.



El día elegido fue el 20 de junio de ese año cuando se cumplían 45 años de la primera vez que se emitió el programa en la televisión mexicana.



La serie fue una creación de Roberto Gómez Bolaños y mostraba la vida de un niño huérfano y sus amigos metiéndose y saliendo de problemas.



¿Cómo era la vida antes de que existiera Google?



4. Gabriel García Márquez



El escritor colombiano y premio nobel de Literatura Gabriel García Márquez tuvo también su doodle de Google cuando el pasado 6 marzo se cumplieron 91 años de su nacimiento.



El dibujo del buscador intentó describir la ciudad mágica de Macondo, traída a la vida por García Márquez, conocido como Gabo en toda América Latina, en su libro, Cien años de soledad.

Omitir publicación de Twitter número de @Google



Depicting his magical city of Macondo, today"s #GoogleDoodle celebrates the birthday of Colombian author, journalist and Nobel laureate Gabriel García Márquez → https://t.co/fktybOMQax pic.twitter.com/aP8bLBClD4

— Google (@Google) 6 de marzo de 2018



Final de la publicación de Twitter número de @Google

3. María Félix



La actriz mexicana María Félix tuvo también su reconocimiento en un doodle. Sucedió el 8 de abril de este año al conmemorarse 104 años de su nacimiento.



Las contribuciones de María Félix a la cultura internacional son numerosas. Aunque su carrera comenzó en el cine mexicano, su impacto en el arte, la música y la moda repercutió en el extranjero, siendo particularmente influyente en el cine internacional.

Estas son las preguntas más buscadas en Google sobre América Latina

2. Cantinflas



El 12 de agosto, Google destacó con varios doodles el trabajo del artista mexicano Mario Moreno "Cantinflas" al cumplirse 107 años de su nacimiento.



Con su delgado bigote y su ingenioso doble sentido como sello, Cantinflas sedujo a la audiencia de México en las más de 40 películas en las que participó como actor desde 1937.



También se destacó por su trabajo como cantante, escritor, productor de comedias y filántropo.

Omitir publicación de Twitter número de @GoogleDoodles



Today’s #GoogleDoodle celebrates #Cantinflas, highlighting some of his most iconic roles in films including "Ahí está el detalle" (1940), "El Siete Machos" (1951), & more! → https://t.co/6huHIzkB9H pic.twitter.com/8J07sOFGnL

— Google Doodles (@GoogleDoodles) 12 de agosto de 2018



Final de la publicación de Twitter número de @GoogleDoodles

1. Selena Quintanilla





Para homenajear a la artista mexicoestadounidense Selena Quintanilla, Google no solo le dedicó un doodle, sino que publicó un video animado cuya producción demoró dos años, según confirmó la compañía.



Selena fue un ícono de la música y el entretenimiento mexicoestadounidense durante el siglo XX y creadora de tendencias de moda, emprendedora y filántropa.



"Selena se convirtió en un faro de inspiración y esperanza para las comunidades latinas, inmigrantes y biculturales de todo el mundo", destaca Google en su página de doodles.