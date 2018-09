Apple-I: cómo era el primer modelo de computadora fabricado por Apple que acaba de venderse por US$375.000



27/09/2018 - 19:26:59

BBC.- Fue fabricada en 1976 y es una de las pocas unidades funcionales de esa época que quedan en el mundo. Su precio original era de US$666 dólares... pero acaba de venderse en una subasta por US$375.000.



Hablamos de una Apple-I, el primero modelo de computadora fabricado y comercializado por Apple.



Fue diseñada por Steve Wozniak, mejor conocido como Woz, el cofundador de Apple.



Y su socio, Steve Jobs, lo convenció de empaquetar y vender las máquinas.



Se estima que Wozniak y Jobs vendieron unas 200 computadoras Apple-I en menos de un año, gracias a un acuerdo con una tienda de computadoras en Palo Alto, California, Estados Unidos.



"La Apple-I tenía una potencia terriblemente baja comparada con la Apple-II", recordó Wozniak en una entrevista con la BBC este martes.



"Pero esa Apple-I sirvió para mostrarle al mundo la fórmula para una computadora útil y asequible", explicó el legendario Woz.

Pieza histórica



De acuerdo con un registro en línea independiente de Apple, solo hay 79 computadoras Apple-I en circulación.



Y en la subasta que tuvo lugar en Boston, EE.UU., este martes, "un empresario anónimo" que hizo su oferta a través de internet, se quedó con una de ellas.





"Es una pieza maravillosa. ¡Y este modelo funciona!", dijo Bobby Livingston, de RR Auctions, la empresa que la subastó.



"Nuestros expertos nos dijeron que podría haber unas 15 en el mundo que funcionaran bien. Puedes conectar esto y comportarte como si fuera 1976. Es fantástico", agregó.



La Apple-I ocupa un lugar especial en la historia de la tecnología: fue la primera computadora que no requería más ensamblaje que conectar un monitor y un teclado.





La segunda parte creada por Wozniak, la gama Apple-II, llegó a vender más de 5 millones de unidades, poniendo a Apple en el camino para convertirse en la compañía más valiosa de la historia de Estados Unidos.



En agosto, el valor de Apple superó US$1 billón por primera vez en su historia, aunque fue principalmente gracias a las ventas del iPhone.



La computadora Apple-I fue un dispositivo importante que se ensamblaba rápidamente a partir de un terminal de fabricación propia.



El terminal (teclado y monitor) fue creado para acceder a la red de larga distancia Arpanet y solo era capaz de manejar 60 bits (de datos) por segundo, debido a las velocidades de los módems de entonces. El microprocesador, sin embargo, podría acceder a 100.000 bits por segundo.



Por tanto, la Apple-I era terriblemente poco potente comparada con la Apple-II, pero mostró al mundo, empezando con los miembros del Homebrew Computer Club [uno de los primeros y más influyentes clubes de computadoras en el mundo, que se formó en Silicon Valley] la fórmula para una computadora útil y asequible.



Le cedí mis diseños gratuitamente al Homebrew Computer Club. Mi creencia en cómo las computadoras deberían ayudar con la educación me llevó a suplicarle a Steve Jobs que le diera la primera Apple-I a una mujer en nuestro club, Liza Loop [una pionera en tecnología educativa].



Fue la primera Apple-I en usarse en aulas de la escuela primera para mostrar a los estudiantes lo que era una computadora. Steve me hizo comprarla por US$300 y yo mismo se la regalé a Liza.



Puede que fabricáramos unas 150 Apple-I. Steve Jobs manejó el negocio y creamos una cuenta bancaria que alcanzó los US$12.000. Fue mi idea ponerle un precio de US$666,66. Se conocen muy pocas de ellas y las escasez les da un alto valor.



Es justo decir que Apple-I fue la primera computadora personal, según lo que uno defina como "personal". Con la Apple-I y la Apple-II dimos pasos que nunca habíamos dado antes.