10 cosas que tal vez no sabías de Google, el buscador más usado del mundo que cumple 20 años

27/09/2018 - 19:23:23

¿Recuerdas la vida antes de Google? ¿Qué hacías cuando necesitabas encontrar información a toda prisa?



Cualquier cosa que estés buscando, ya sea la ortografía correcta de una palabra, el camino a un restaurante, una tienda especializada o el nombre de un remoto lago de montaña, lo más probable es que acabe en Google.



En promedio, Google procesa más de 40.000 búsquedas por segundo: eso es 3.500 millones de búsquedas por día.



¿Cómo era la vida antes de que existiera Google?



Y en el proceso, el motor de búsqueda más popular del planeta se ha convertido en mucho más que eso: es una plataforma de publicidad, un modelo de negocio y un implacable recopilador de información personal.



Cada vez que realizamos una búsqueda, Google sabe un poco más sobre nuestras preferencias y hábitos, pero ¿cuánto sabes tú de Google?





Aquí hay algunos datos que podrían sorprenderte.

1. El nombre



¿Estás preguntando qué es Google? Bueno, no significar nada.



El nombre "Google" es en realidad un error ortográfico del término matemático "googol", que es un 1 seguido de 100 ceros.



Hay varios rumores sobre cómo, en los primeros días, un ingeniero o un estudiante arruinó la ortografía original.



El error se generalizó y la nueva palabra quedé. El resto es historia.

2. "Backrub"





Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, en sus orígenes lo llamaron "Backrub" -"un breve masaje en la espalda y los hombros de una persona", en español-.



Pero esto no tiene nada que ver con un masaje reconfortante, sino con el sistema de búsqueda y clasificación de páginas basado en los enlaces que dirigen a una página web.

3. Excéntrico





En Google, no todo son negocios. También hay diversión.



Busca la palabra "askew" (torcido, en español) y compruébalo tú mismo.

4. Cabras





Google dice que apoya iniciativas verdes y una de ellas es intercambiar cortadoras de césped por cabras.



Los extensos jardines de su sede de Googleplex en Mountain View, California, necesitan podarse con regularidad.



Por eso, a menudo se puede ver a un rebaño de 200 cabras comiendo en las instalaciones.

5. Un negocio en crecimiento





Además de crear GMail, Google Maps, Google Drive, Google Chrome, etc, Google ha estado adquiriendo, en promedio, una compañía todas las semanas desde 2010.



Puede que no lo sepas, pero empresas como Android, YouTube, Waze y AdSense son propiedad de Google, al igual que otras 70.

6. El Doodle



El primer Google Doodle fue concebido como un "mensaje de fuera de la oficina" el 30 de agosto de 1998: era una figura del hombre de madera del festival Burning Man, detrás de la segunda "o" en el banner de Google.



La idea surgió cuando Larry y Sergey fueron a Nevada al Festival Burning Man, y querían que los usuarios supieran que no estarían cerca para solucionar problemas técnicos.



Desde entonces, los Doodle se han convertido en una especie de tradición de Google, marcando días significativos o personalidades con obras de arte encargadas de manera especial para la ocasión.

7. Una oportunidad perdida para algunos, pero no para Google



En 1999, Larry y Sergey intentaban vender Google por US$1 millón, pero no hubo compradores, incluso después de que el precio se redujo.



Google ahora vale más de US$300.000 millones.



Alguien debe lamentar no haberlo comprado.

8. Lemas



"No seas malo" es uno de los lemas originales de la compañía.



Si es cierto que la compañía se haya apegado a este lema, te lo dejamos decidir a ti.

9. La comida importa mucho



Según Forbes, el padre de Google, Sergey Brin, decidió desde el principio que ninguna oficina debería estar a más de 60 metros de distancia de un alimento.



Se rumorea que, en los primeros días, el bocadillo favorito de la compañía era "Swedish Fish", los dulces masticables en forma de pescado, pero en estos días los Googlers -es decir, los empleados de Google- tienen acceso a una gran variedad de comida gourmet y café de calidad.

10. El mejor amigo de Google





Los empleados de Google, e incluso los"nooglers"-empleados que son nuevos en Google-, pueden llevar a sus perros al trabajo, siempre que estén entrenados para ir a la oficina y no dejen charcos malolientes o algo peor en la oficina.



Y por un par de puntos extra...



La capacidad de Google de agregar páginas es ahora 100 veces más grande que en 1999 y su velocidad de actualización es 10.000 veces más rápida.



Google es muy aficionado al Lego, los famosos cubitos de juguete de construcción, tanto así que la primera unidad de almacenamiento de computadoras de Google se construyó con ladrillos Lego.