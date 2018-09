Gobierno: En Bolivia no existen perseguidos políticos

27/09/2018 - 17:52:43

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, dijo el jueves que en Bolivia no existen perseguidos políticos, como quiere hacer hacer ver "algún opositor" y que la amnistía otorgada por el presidente Evo Morales a dos exmandatarios está en apego al marco constitucional.



"El hermano presidente ha hecho ejercicio de una prerrogativa constitucional que de ninguna manera está limitado a perseguidos políticos, es más perseguidos políticos o juicios políticos en un régimen de derecho como el que tenemos simple y llanamente no existen", dijo a los periodistas.



El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en referencia a la amnistía otorgada por el mandatario dijo, en declaraciones a la prensa, que esa medida debería aplicarse para los "perseguidos políticos".



Alessandri insistió en que no existen perseguidos políticos en el país, porque se vive en un estado de plena democracia y minimizó el criterio de Doria Medina.



El presidente Evo Morales anunció una amnistía para los exmandatarios Jorge Quiroga y Carlos Mesa, para que ambos "defiendan a Bolivia" en el escenario post La Haya, luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte sentencia sobre la centenaria demanda marítima boliviana en contra de Chile el 1 de octubre.