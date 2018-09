Cuestionado fiscal Blanco no logra nota mínima y queda fuera de carrera para Fiscal General

27/09/2018 - 17:51:34

El Día.- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, no logró el puntaje mínimo para acceder a la fase final de la elección del nuevo Fiscal General del Estado, por lo que ha quedado fuera de carrera.



Este jueves la Comisión Mixta de Justicia aprobó el informe final del proceso de selección de postulantes, donde se suman las notas que obtuvieron los candidatos después de la evaluación de méritos, el examen escrito y la entrevista oral.



Para ser considerados como elegibles, los postulantes debían superar los 56 puntos sobre 100.



En ese marco, el fiscal Blanco, duramente criticado por el caso Alexander, logró 51,58 puntos, repartidos así: 19,75 puntos en la evaluación de méritos, 16,5 en el examen escrito y 15,33 en la entrevista oral.



Llamó la atención que, en la entrevista oral, Blanco obtuvo la segunda peor nota de los 40 postulantes.



Otros que quedan en el camino



Un total de 10 postulantes no lograron la nota mínima para ser considerados al cargo, entre ellos destaca el expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque.



Los otros 30 podrán ser tomados en cuenta por la Asamblea Legislativa para ser elegidos Fiscal General.